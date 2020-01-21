«Газпром» готов поставлять в Европу сжиженный газ с существенным дисконтом к американскому

У арктических проектов «Новатэка» себестоимость ниже – $4,2/MBTU для «Ямал СПГ» и ожидается $3,8/MBTU для «Арктик СПГ – 2», указывает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Но с учетом стоимости транспортировки в Европу цена СПГ у всех заводов будет близка и не превысит $5,5/MBTU. Получается, он будет дешевле американского, указывают Белова и Маринченко. По оценке Vygon Consulting, стоимость СПГ из США в Европе составляет $6,3/MBTU.«В какой-то степени этот газ будет неизбежно конкурировать с трубопроводными поставками из России, – продолжает эксперт. – Но это не повод отказываться от новых СПГ-проектов, которые должны дать России больше гибкости на мировом газовом рынке».