«Газпром» готов поставлять в Европу сжиженный газ с существенным дисконтом к американскому
Минувшей весной «Газпром» объявил о строительстве в Усть-Луге под Санкт-Петербургом гигантского комплекса по переработке газа. Он может стать одним из крупнейших инвестпроектов «Газпрома» в этом десятилетии. Инвестиции в него превышают 2 трлн руб., говорил «Ведомостям» федеральный чиновник. Общая потребность в финансировании оценивается в 2,4 трлн руб., сообщал РБК со ссылкой на презентацию проекта. Планируется построить сразу два завода – перерабатывающий (ГПЗ) и газохимический.
ГПЗ будет строить СП «Газпрома» и «Русгаздобычи» – ООО «Русхимальянс». Оно будет производить 13,3 млн т сжиженного природного газа (СПГ), до 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ) и около 19 млрд куб. м «сухого» (очищенного от этана) газа. Газохимией будет заниматься «дочка» «Русгаздобычи» – ООО «Балтийский химический комплекс» (БХК). Компания планирует производить 2,8 млн полиэтилена. Оба завода образуют единый комплекс, вводить их планируется двумя очередями в 2023–2024 гг.
Как говорится в декабрьских материалах БХК, планируемый «Газпромом» и «Русгаздобычей» средневзвешенный нетбэк СПГ при отгрузке непосредственно с завода составит $5,1/MBTU (1 млн британских термальных единиц, 1 т СПГ равна 52,4 MBTU), СУГ – $406,3 за 1 т. Оценка консультанта проекта, PwC, еще выше – $6,5/MBTU для СПГ и $452,8 для 1 т СУГ. Эти цифры «Ведомостям» подтвердили три человека, близких к разным участникам проекта. Цифр по газохимическому заводу в материалах БХК нет.
Нетбэк – это цена реализации продукции за вычетом транспортных затрат. Получается, что выручка ГПЗ может составить $4,5–5,5 млрд.
Представители «Газпрома» и «Русгаздобычи» комментировать эти цифры отказались.
Цена на уровне
Средневзвешенный нетбэк не является показателем эффективности проекта, указывают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Но если из этих значений принималось решение о строительстве, значит, в этих условиях комплекс должен обеспечивать определенный уровень доходности. Если нетбэк составит $5,1/MBTU, «можно утверждать, что предполагаемые полные издержки проекта, за вычетом транспортировки, находятся ниже этой цифры», говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
У арктических проектов «Новатэка» себестоимость ниже – $4,2/MBTU для «Ямал СПГ» и ожидается $3,8/MBTU для «Арктик СПГ – 2», указывает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Но с учетом стоимости транспортировки в Европу цена СПГ у всех заводов будет близка и не превысит $5,5/MBTU. Получается, он будет дешевле американского, указывают Белова и Маринченко. По оценке Vygon Consulting, стоимость СПГ из США в Европе составляет $6,3/MBTU.«В какой-то степени этот газ будет неизбежно конкурировать с трубопроводными поставками из России, – продолжает эксперт. – Но это не повод отказываться от новых СПГ-проектов, которые должны дать России больше гибкости на мировом газовом рынке».
Впрочем, одной только Европой «Газпром» вряд ли ограничится. Белова считает, что СПГ будет поставляться в Китай и Индию – наиболее динамично растущим потребителям, а также в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Маринченко не исключает, что география поставок может включать и Африку.
Ждать ли отскока
СПГ продается по долгосрочным контрактам и на спотовом рынке. На споте за шесть лет он подешевел примерно втрое. Сейчас в Европе СПГ стоит около $4/MBTU, в Азии – чуть выше $5/MBTU. Но по долгосрочным контрактам газ продается дороже. Например, в 2019 г. в АТР цены были на $5/MBTU выше спотовых, говорит Белова. Индия платит за СПГ по долгосрочному контракту с Катаром порядка $9/MBTU. В Японию и Китай газ по долгосрочным контрактам тоже поставляется примерно по $8–9/MBTU, добавляет аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Сергей Капитонов.
По мере развития глобального рынка СПГ будет стираться разница в ценах между новыми долгосрочными контрактами и спотовыми котировками, продолжает он. Fitch прогнозирует, что в среднесрочной перспективе цены стабилизируются на уровне $6–7/MBTU. «Но есть риск, что восстановление рынка займет больше времени, – говорит Маринченко. – Особенно в случае глобальной рецессии, из-за которой Китай может повременить с планами по переходу на газовую генерацию».
Представители «Газпрома» и «Русгаздобычи» не стали комментировать, на какие рынки сбыта партнеры планируют направлять СПГ и рассчитывают ли они на заключение долгосрочных контрактов. «При этом отмечаем, что долгосрочные off-take контракты – стандартный инструмент маркетинга для таких крупных проектов», – говорится в совместном ответе компаний.