Бизнес

Более трети посетителей кафе и ресторанов приходят туда за скидками

Они привыкли к промоакциям в магазинах
Татьяна Романова
Российские посетители общепита все чаще выбирают заведения, где есть специальные предложения /Евгений Разумный / Ведомости

Российские посетители общепита все чаще выбирают заведения, где есть специальные предложения, акции или накопительные поощрительные программы. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании NPD Group. С января по ноябрь 2019 г. 37% клиентов пришли в заведения общепита за скидкой. Два года назад их было 30%.

Самые активные в промоакциях, по словам эксперта рынка фудсервиса российского отделения NPD Марины Лапенковой, – заведения фастфуда, которые занимают 51% рынка. Для них скидки – способ увеличить поток клиентов.

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