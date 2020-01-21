Более трети посетителей кафе и ресторанов приходят туда за скидками
Они привыкли к промоакциям в магазинах
Российские посетители общепита все чаще выбирают заведения, где есть специальные предложения, акции или накопительные поощрительные программы. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании NPD Group. С января по ноябрь 2019 г. 37% клиентов пришли в заведения общепита за скидкой. Два года назад их было 30%.
Самые активные в промоакциях, по словам эксперта рынка фудсервиса российского отделения NPD Марины Лапенковой, – заведения фастфуда, которые занимают 51% рынка. Для них скидки – способ увеличить поток клиентов.
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