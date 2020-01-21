Более трети посетителей кафе и ресторанов приходят туда за скидками

Российские посетители общепита все чаще выбирают заведения, где есть специальные предложения, акции или накопительные поощрительные программы. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании NPD Group. С января по ноябрь 2019 г. 37% клиентов пришли в заведения общепита за скидкой. Два года назад их было 30%.