Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год

X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года. Его главный конкурент, «Магнит», пока сообщал лишь предварительные данные предновогодних продаж – за 17–31 декабря. За это время его выручка выросла на 8,5% год к году, а продажи в проработавших более года, то есть сопоставимых магазинах, – на 0,6% после снижения в III квартале.