Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей» выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб.
X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года. Его главный конкурент, «Магнит», пока сообщал лишь предварительные данные предновогодних продаж – за 17–31 декабря. За это время его выручка выросла на 8,5% год к году, а продажи в проработавших более года, то есть сопоставимых магазинах, – на 0,6% после снижения в III квартале.
«Магниту» удалось в последние две недели года вернуть прост покупательского трафика: согласно его данным, сопоставимый трафик вырос на 2,4% за 17–31 декабря, тогда как в июле – сентябре падал на 3,4%. «Магнит» объяснял это своей хорошей подготовкой к праздничному сезону.
Сопоставимые продажи у Х5 за 2019 г. выросли на 4%, прирост площадей обеспечил 9,3% из общего роста выручки. За год ритейлер открыл 1866 магазинов.
К концу года темп роста продаж в магазинах Х5, проработавших более года, начал замедляться. Сопоставимые продажи за IV квартал увеличились на 2,3% в основном из-за практически не росшего среднего чека (+0,5% по группе и +0,1% в основном формате – магазинах у дома «Пятерочка»).
Х5 в пресс-релизе по результатам работы отметила, что продовольственная инфляция в IV квартале 2019 г. была гораздо ниже, чем год назад: 3,5% против 5% в конце 2018 г. В «Пятерочке» на слабом росте среднего чека сказались также сохраняющиеся уровни промоакций. Потребители по-прежнему продолжают ходить в магазины чаще, но покупать меньше, отметила Х5.
В 2020 г. у Х5 сложная база для роста, отмечали ранее аналитики «ВТБ капитала», запущена новая волна обновления магазинов. Они ожидают роста выручки на 9% в текущем году.
2020 г. начался с положительной динамики, отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман: рост трафика в январе превышает 5% в сопоставимых точках. В 2019 г. Х5, по его словам, испытала и запустила новые концепции магазинов у дома и супермаркетов. Тиражировать новый вид торговых объектов группа планирует в 2020 г., добавил Шехтерман: «Первые результаты заметно превышают ожидания, демонстрируя двузначный рост сопоставимого трафика».