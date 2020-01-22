Рост цен на мазут может привести к сокращению производства стали и удобрений
В начале января Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и ассоциация «Русская Сталь», объединяющая крупнейших производителей стали, обратились в Минпромторг с просьбой отсрочить вступление в силу поправок в Налоговый кодекс, согласно которым мазут будет отнесен к средним дистиллятам, а значит будет облагаться акцизом. Поправки вступят в силу 1 апреля 2020 г., бизнес просит отсрочить их на год. «Ведомости» ознакомились с содержанием писем, их подтвердили собеседники, близкие к четырем разным участникам переговоров. Представитель Минпромторга подтвердил получение обращений.
Изменения в кодексе повлечет рост цен на мазут практически в два раза - рыночная стоимость тонны топлива 9000 руб. и сумма акциза, установленная в размере не менее 9 585 руб, пишут в своих письмах РАПУ и «Русской стали». По их мнению, это приведет «к дополнительному и несправедливому росту налоговой нагрузкой и снижению экономической эффективности предприятий, работающих в северных регионах».
Позиция РСПП
11 декабря 2019 г. , с аналогичной просьбой президент РСПП Александр Шохин обратился к Дмитрию Козаку, занимавшему тогда пост вице-премьера, сообщал «Интерфакс». «Ведомости» ознакомились с содержанием письма. Шохин подчеркивает, что промышленные компании, работающие в условиях севера, используют мазут на технологическом оборудовании в качестве основного топлива и других альтернатив у них нет. Поправки в налоговый кодекс должны были стабилизировать цены на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, но на практике это будет осуществляться за счет промышленных предприятий, указывает он. «Ведомости» направили запрос представителю РСПП.