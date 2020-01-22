Рост цен на мазут может привести к сокращению производства стали и удобрений

11 декабря 2019 г. , с аналогичной просьбой президент РСПП Александр Шохин обратился к Дмитрию Козаку, занимавшему тогда пост вице-премьера, сообщал «Интерфакс». «Ведомости» ознакомились с содержанием письма. Шохин подчеркивает, что промышленные компании, работающие в условиях севера, используют мазут на технологическом оборудовании в качестве основного топлива и других альтернатив у них нет. Поправки в налоговый кодекс должны были стабилизировать цены на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, но на практике это будет осуществляться за счет промышленных предприятий, указывает он. «Ведомости» направили запрос представителю РСПП.