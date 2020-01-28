Рестораторы Новиков и Пинский купили контрольный пакет сети «Глобус гурмэ»

«Глобус гурмэ» в 2004 г. основали Лев Хасис (сейчас – первый зампредседателя правления Сбербанка) и ресторатор Аркадий Новиков. Структуру владения они тогда не раскрывали. РБК сообщал, что к 2007 г. в числе акционеров ритейлера были компания Fosbourne (56% у Хасиса, 44% – у бывшего топ-менеджера Альфа-банка и «Уралсиба» Евгения Бернштама), Новиков и менеджмент сети.