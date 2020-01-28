Рестораторы Новиков и Пинский купили контрольный пакет сети «Глобус гурмэ»
Новыми основными владельцами премиальных супермаркетов «Глобус гурмэ» стали рестораторы – владелец Novikov Group Аркадий Новиков и Антон Пинский, владелец Pinskiy & Co (клубы Gipsy, сеть «Тодасё»). Об этом «Ведомостям» сообщили оба ресторатора.
Речь идет о приобретении контрольного пакета «Глобус гурмэ», сообщили Пинский и Новиков. Это подтвердил гендиректор «Глобус гурмэ» Андрей Яковлев. По его словам, доли продавали менеджеры ритейлера, но за ними остался пакет в компании. От других комментариев он отказался.
В «Глобус гурмэ» входит 10 магазинов, по данным «Infoline-аналитики»: семь супермаркетов и три минимаркета «Глобус гурмэ экспресс» общей торговой площадью более 6000 кв. м.
«Глобус гурмэ» в 2004 г. основали Лев Хасис (сейчас – первый зампредседателя правления Сбербанка) и ресторатор Аркадий Новиков. Структуру владения они тогда не раскрывали. РБК сообщал, что к 2007 г. в числе акционеров ритейлера были компания Fosbourne (56% у Хасиса, 44% – у бывшего топ-менеджера Альфа-банка и «Уралсиба» Евгения Бернштама), Новиков и менеджмент сети.