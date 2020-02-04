Челябинский трубопрокатный завод изменил дивидендную политику

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова утвердил новую дивидендную политику, сообщила компания во вторник, 4 февраля. Теперь она планирует направлять на выплаты акционерам не менее 100% чистой прибыли по МСФО, если соотношение чистый долг/EBITDA будет меньше 1,5, 70% чистой прибыли или 100% чистого денежного потока, если чистый долг/EBITDA выше или равно 1,5, но ниже 2,5, и 50% чистой прибыли или 75% чистого денежного потока, если долговая нагрузка выше или равна 2,5, но ниже 3,5. Если этот показатель будет выше или равен 3,5, решение о выплате дивидендов будет принимать совет директоров. Ранее у компании не было четкой формулы выплаты дивидендов, каждый раз решение об их размере принимал совет директоров. До 2016 г. компания дивиденды не выплачивала. По итогам 2016–2018 гг. акционеры получили всего 14,9 млрд руб. В 2019 г. компания выплатила дивиденды за девять месяцев и из нераспределенной прибыли прошлых лет – 3 млрд руб.