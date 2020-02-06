En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
Покупка доли ВТБ будет профинансирована за счет кредитных средств Сбербанка в размере до 110,6 млрд руб. Выкуп доли ВТБ приведет к упрощению структуры группы. Транзакция пройдет без нарушения договоренностей по «плану Баркера» (план по выводу группы из санкционного списка минфина США), отмечается в документе.
6 апреля 2018 г. минфин США ввел санкции против 24 россиян – бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Более всех пострадал Олег Дерипаска: в список попал и он сам, и восемь его компаний, в том числе энергометаллургическая En+ и подконтрольный ей производитель алюминия UC Rusal.
Но санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – неоднократно переносились и так и не вступили в силу. А 19 декабря 2018 г. были объявлены условия, на которых минфин США готов снять санкции с первых трех. Ключевое: Дерипаска должен отказаться от контроля в них.
В ночь с 27 на 28 января 2019 г. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Для этого Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70% до 44,95% акций, выросла доля ВТБ: с 7,65% до 22,27% акций. Чуть более 3% перешло в основанный Дерипаской благотворительный фонд «Вольное дело». 10,55% En+ теперь принадлежит Glencore. В начале недели швейцарский трейдер завершил предписанную соглашением с США конвертацию 8,75%-ной доли в UC Rusal в 10,55% акций En+.
Право голоса по пакетам Дерипаски и ВТБ ограничено. Для Дерипаски установлен потолок в 35%, для ВТБ – в 6,25%. Право голоса по акциям сверх этого, а также по пакету «Вольного дела» и бумагам членов семьи Дерипаски будет передано независимым управляющим. Осенью 2017 г. стало известно, что жене бизнесмена Полине Дерипаске принадлежит 6,9% En+. Трасти будут американцы Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер. У них будет как минимум 29% голосов En+.
En+ вряд ли сможет погасить купленные акции (в этом случае доля Дерипаски вырастет до контрольной), поэтому бумаги будут квази-казначейскими, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Компания сможет использовать их для различных сценариев, например, для возможного SPO или конвертации доли SUAL в UC Rusal, рассуждает он. Кроме того, таким образом En+ сможет оставлять часть дивидендов внутри группы, добавляет Лобазов.
En+ объявляла о намерении возобновить в 2020 г. дивидендные выплаты, напоминает аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов: а на долю ВТБ приходилось бы порядка $70–80 млн дивидендных выплат. Вероятнее всего, все, что сейчас происходит с En+, – это развитие соглашения с минфином США, полагает генеральный директор «УК – Спутник» Александр Лосев. Пакеты компании начали движение, не создающее дополнительных санкционных рисков, но позволяющее улучшить структуру акционерного капитала и снизить издержки, говорит Антонов.