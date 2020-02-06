En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

В ночь с 27 на 28 января 2019 г. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Для этого Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70% до 44,95% акций, выросла доля ВТБ: с 7,65% до 22,27% акций. Чуть более 3% перешло в основанный Дерипаской благотворительный фонд «Вольное дело». 10,55% En+ теперь принадлежит Glencore. В начале недели швейцарский трейдер завершил предписанную соглашением с США конвертацию 8,75%-ной доли в UC Rusal в 10,55% акций En+.