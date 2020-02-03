Glencore и En+ обменялись акциями UC Rusal
Доля энергометаллургической En+ в одном из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal увеличилась на 6,75%, до 56,88%, сообщила En+ в понедельник, 3 февраля. Это произошло после конвертации 8,75-процентной доли швейцарского трейдера Glencore в UC Rusal в 10,55% акций En+.
Такой обмен был предписан соглашением об исключении UC Rusal и En+ из санкционного списка минфина США 28 января 2019 г. Сразу после заключения соглашения Glencore конвертировала около 2% акций. Оставшийся пакет в 6,75% компания должна была обменять в течение 12 месяцев. Они как раз истекли в конце января 2020 г. 10,55% в En+ стоили в понедельник на Лондонской фондовой бирже $780 млн. Стоимость 6,75% UC Rusal на Гонконгской бирже в понедельник составляла $553 млн.
Это просто технический обмен акциями, в соответствии с установленным графиком и соответствующий условиями Минфина США, замечает старший директор АКРА Максим Худалов. Рынку давно было об этом известно, вряд ли стоит ожидать реакции инвесторов на эти новости, предполагает он.
Акции компаний никак не реагировали на новости о завершении обмена.
6 апреля 2018 г. минфин США ввел санкции против 24 россиян – бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Более всех пострадал Олег Дерипаска: в список попал и он сам, и восемь его компаний, в том числе энергометаллургическая En+ и подконтрольный ей производитель алюминия UC Rusal.
Но санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – неоднократно переносились и так и не вступили в силу. А 19 декабря 2018 г. были объявлены условия, на которых минфин США готов снять санкции с первых трех. Ключевое: Дерипаска должен отказаться от контроля в них.
В ночь с 27 на 28 января 2019 г. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Для этого Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70% до 44,95% акций, выросла доля ВТБ: с 7,65% до 22,27% акций. Чуть более 3% перешло в основанный Дерипаской благотворительный фонд «Вольное дело». А 10,55% En+ теперь принадлежит Glencore. Право голоса по пакетам Дерипаски и ВТБ ограничено. Для Дерипаски установлен потолок в 35%, для ВТБ – в 6,25%. Право голоса по акциям сверх этого, а также по пакету «Вольного дела» и бумагам членов семьи Дерипаски будет передано независимым управляющим. Осенью 2017 г. стало известно, что жене бизнесмена Полине Дерипаске принадлежит 6,9% En+. Трасти будут американцы Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер. У них будет как минимум 29% голосов En+.