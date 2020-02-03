Glencore и En+ обменялись акциями UC Rusal

В ночь с 27 на 28 января 2019 г. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Для этого Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70% до 44,95% акций, выросла доля ВТБ: с 7,65% до 22,27% акций. Чуть более 3% перешло в основанный Дерипаской благотворительный фонд «Вольное дело». А 10,55% En+ теперь принадлежит Glencore. Право голоса по пакетам Дерипаски и ВТБ ограничено. Для Дерипаски установлен потолок в 35%, для ВТБ – в 6,25%. Право голоса по акциям сверх этого, а также по пакету «Вольного дела» и бумагам членов семьи Дерипаски будет передано независимым управляющим. Осенью 2017 г. стало известно, что жене бизнесмена Полине Дерипаске принадлежит 6,9% En+. Трасти будут американцы Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер. У них будет как минимум 29% голосов En+.