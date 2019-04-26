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FT: Сотрудники завода ГАЗ не винят Дерипаску в проблемах предприятия

Рабочие нижегородского завода ГАЗ не винят бизнесмена Олега Дерипаску в проблемах, которые начались у предприятия из-за санкций США, пишет Financial Times, пообщавшись с несколькими сотрудниками предприятия. Как отмечает издание, некоторые рабочие даже подозревают США в заговоре с целью подорвать российский автомобильный бренд.

«Ford только что принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, но компания сохранит производство в России коммерческих автомобилей», — цитирует газета Олега Ростова, менеджера сборочного цеха завода. «Может быть, Америка хочет заменить российские "Газели" на фургоны Ford», — считает он, сравнивая популярную модель российской компании и легкий коммерческий автомобиль Ford Transit.

Сергей Кадров, старший менеджер производства ГАЗ, рассказал газете, что его коллеги написали обращение в посольство США в Москве, в котором просили встречи с послом, чтобы побеседовать с ним о влиянии санкций, но посольство переадресовало их вопросы к российскому правительству. «Мы считаем, что цель правительства США — добиться взрыва общественного гнева, чтобы побудить людей что-то сделать... например, протестовать», — уверен Кадров.

«Мы никогда не забудем санкции США, которые были направлены на одного человека, но затронули жизни многих людей», — признается Ростов.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили (основной сегмент), грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Daimler и Volkswagen. Нижегородский завод — центральное предприятие группы.

В апреле 2018 г. Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) включил группу ГАЗ в санкционный список, вместе с самим Дерипаской и другими активами, которые он тогда контролировал. Осенью 2018 г. курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала группа ГАЗ.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта. Правительство подтвердило факт обращения ГАЗа за финансовой помощью. А сам Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ, узнало агентство Reuters. На своей странице в Instagram Дерипаска написал неделю назад: «Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC хочет уничтожить его, лишив работы 400 000 человек». Бизнесмен запустил в сети хэштег #SaveGAZ