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Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ за финансовой помощью

Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ, находящейся под санкциями США, за дополнительной господдержкой, рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака, передает «Интерфакс». «Обращение компании в правительство подтверждаем, целесообразность дополнительной поддержки прорабатывается, однако никаких решений не принято», – цитирует представителя чиновника агентство.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта.

В 2018 г. из-за санкций группа была вынуждена увеличить кредитный портфель на 20,7 млрд руб. (до 73,6 млрд руб.), а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая полученную прибыль. По итогам года отрицательный денежный поток группы составил 11,3 млрд руб. Во втором полугодии 2019 г. есть риски снижения производства на 40% из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель, отмечается в письме.

Администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Министерство не ответило на запрос газеты.