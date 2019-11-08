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Прибыль UC Rusal сократилась почти в два раза

Чистая прибыль UC Rusal за январь-сентябрь составила $819 млн, что на 47,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности холдинга по МФСО.

Скорректированный чистый убыток составил $132 млн, говорится в отчетности компании. Выручка UC Rusal снизилась на 8,8%, до $7,222 млрд. Скорректированная EBITDA уменьшилась в 2,35 раза и составила $765 млн. По словам генерального директора UC Rusal Евгения Никитина, причинами сокращения выручки и EBITDA стали сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий в сочетании со значительным снижением реализованных компанией премий.

Минфин США внес в санкционный список UC Rusal и другие на тот момент подконтрольные Олегу Дерипаске компании 6 апреля 2018 г. Условием для снятия санкций было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года Вашингтон снял санкции с UC Rusal, так как Дерипаска выполнил условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.