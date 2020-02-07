СКР назвал основные версии крушения вертолета Айрата Хайруллина

Хайруллин родился в 1970 г. Он занялся бизнесом вместе с братом Ильшатом еще во время учебы в институте. Будучи студентами, они импортировали фрукты и торговали пивом. К концу 1990-х гг. братья владели крупным бизнесом (магазины, сельское хозяйство, молочный комбинат, пивоваренная компания и др.), но в 2000-х часть активов продали. Пивоваренная компания «Красный Восток» была одной из крупнейших независимых пивоваренных компаний в России, в 2006 г. ее купил турецкий холдинг Efes. Молочный завод «Эдельвейс-М» купила компания «Юнимилк». В 2003 г. Хайруллин основал агрохолдинг «Красный Восток». Сейчас в России это одно из крупнейших аграрных предприятий – в 2019 г. оно произвело около 100 000 т молока, войдя в топ-10, по данным Союзмолока. Кроме того, это один из крупнейших латифундистов – с земельным банком в 268 000 га он входил в двадцатку крупнейших латифундистов, по данным компании BEFL на май 2019 г.