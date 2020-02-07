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СКР назвал основные версии крушения вертолета Айрата Хайруллина

Депутат Госдумы погиб в авиакатастрофе под Казанью
Ирина Чевтаева Екатерина Бурлакова
Максим Стулов / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) назвал основные версии крушения под Казанью вертолета Bell 406, на борту которого был бизнесмен, депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Следствие считает, что авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности или из-за неблагоприятных погодных условий. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

В пятницу, 7 февраля, представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщила о крушении вертолета компании «Восток транс» вблизи населенного пункта Лаишево (65 км от Казани) в Татарстане. Вертолет полностью разрушен, на его борту было три человека, говорила она. Позже минздрав республики, не называя имен, сообщил о гибели одного человека и о двух пострадавших. «Оба находятся в тяжелом состоянии», – отметили в ведомстве. В пресс-службе МЧС России уточнили, что вертолет следовал из Левашево в Матюшино. Место падения вертолета обнаружено в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. Руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил информацию о том, что погибшим является Хайруллин. Прощание с депутатом состоится 8 февраля в 11 часов по местному времени в здании госфилармонии Казани, заявили в аппарате фракции «Единой России».

Хайруллин родился в 1970 г. Он занялся бизнесом вместе с братом Ильшатом еще во время учебы в институте. Будучи студентами, они импортировали фрукты и торговали пивом. К концу 1990-х гг. братья владели крупным бизнесом (магазины, сельское хозяйство, молочный комбинат, пивоваренная компания и др.), но в 2000-х часть активов продали. Пивоваренная компания «Красный Восток» была одной из крупнейших независимых пивоваренных компаний в России, в 2006 г. ее купил турецкий холдинг Efes. Молочный завод «Эдельвейс-М» купила компания «Юнимилк». В 2003 г. Хайруллин основал агрохолдинг «Красный Восток». Сейчас в России это одно из крупнейших аграрных предприятий – в 2019 г. оно произвело около 100 000 т молока, войдя в топ-10, по данным Союзмолока. Кроме того, это один из крупнейших латифундистов – с земельным банком в 268 000 га он входил в двадцатку крупнейших латифундистов, по данным компании BEFL на май 2019 г.

С 2008 г. Хайруллин возглавлял Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). В 1999 г. Хайруллин избрался депутатом в Госсовет Татарстана, в 2003 г. стал депутатом Госдумы. Согласно декларации доход депутата в 2019 г. составил 159,09 млн руб.

С представителем агрохолдинга «Красный Восток» и помощником Хайруллина связаться не удалось.

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