СКР назвал основные версии крушения вертолета Айрата Хайруллина
Следственный комитет России (СКР) назвал основные версии крушения под Казанью вертолета Bell 406, на борту которого был бизнесмен, депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Следствие считает, что авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности или из-за неблагоприятных погодных условий. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
В пятницу, 7 февраля, представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщила о крушении вертолета компании «Восток транс» вблизи населенного пункта Лаишево (65 км от Казани) в Татарстане. Вертолет полностью разрушен, на его борту было три человека, говорила она. Позже минздрав республики, не называя имен, сообщил о гибели одного человека и о двух пострадавших. «Оба находятся в тяжелом состоянии», – отметили в ведомстве. В пресс-службе МЧС России уточнили, что вертолет следовал из Левашево в Матюшино. Место падения вертолета обнаружено в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. Руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил информацию о том, что погибшим является Хайруллин. Прощание с депутатом состоится 8 февраля в 11 часов по местному времени в здании госфилармонии Казани, заявили в аппарате фракции «Единой России».
Хайруллин родился в 1970 г. Он занялся бизнесом вместе с братом Ильшатом еще во время учебы в институте. Будучи студентами, они импортировали фрукты и торговали пивом. К концу 1990-х гг. братья владели крупным бизнесом (магазины, сельское хозяйство, молочный комбинат, пивоваренная компания и др.), но в 2000-х часть активов продали. Пивоваренная компания «Красный Восток» была одной из крупнейших независимых пивоваренных компаний в России, в 2006 г. ее купил турецкий холдинг Efes. Молочный завод «Эдельвейс-М» купила компания «Юнимилк». В 2003 г. Хайруллин основал агрохолдинг «Красный Восток». Сейчас в России это одно из крупнейших аграрных предприятий – в 2019 г. оно произвело около 100 000 т молока, войдя в топ-10, по данным Союзмолока. Кроме того, это один из крупнейших латифундистов – с земельным банком в 268 000 га он входил в двадцатку крупнейших латифундистов, по данным компании BEFL на май 2019 г.
С 2008 г. Хайруллин возглавлял Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). В 1999 г. Хайруллин избрался депутатом в Госсовет Татарстана, в 2003 г. стал депутатом Госдумы. Согласно декларации доход депутата в 2019 г. составил 159,09 млн руб.
С представителем агрохолдинга «Красный Восток» и помощником Хайруллина связаться не удалось.