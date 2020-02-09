Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
В ближайшие 10–15 лет сеть планирует открыть в стране 200 точек
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России. По его словам, сеть будет развивать «дочка» датского Jysk – ООО «Юск».
Jysk – крупнейший мебельный ритейлер Дании. СМИ называют его датским конкурентом IKEA – обе сети торгуют недорогой мебелью и товарами для дома. У Jysk 2800 магазинов в 52 странах мира. Оборот за 2018/19 финансовый год – 28,3 млрд датских крон (около 3,8 млрд евро), прибыль до налогов – 3,2 млрд крон.
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