IKEA в России открыла раздел с питомцами из приютов

На сайте магазинов IKEA в России появился раздел, позволяющий приютить бездомных питомцев, сообщает представитель компании. В разделе «Домой с другом» представлены кошки и собаки из приютов, центров реабилитации и других учреждений, ухаживающих за животными. Страница с питомцам выглядит точно так же, как и разделы с товарами IKEA, однако вместо цены у фотографий кошек и собак стоят сердечки.