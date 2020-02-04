IKEA в России открыла раздел с питомцами из приютов
На сайте магазинов IKEA в России появился раздел, позволяющий приютить бездомных питомцев, сообщает представитель компании. В разделе «Домой с другом» представлены кошки и собаки из приютов, центров реабилитации и других учреждений, ухаживающих за животными. Страница с питомцам выглядит точно так же, как и разделы с товарами IKEA, однако вместо цены у фотографий кошек и собак стоят сердечки.
Компания сотрудничает с приютами во всех городах России, в которых работают магазины IKEA. Выбирая питомца из раздела, посетитель сайта попадает на страницу организации. IKEA планирует ставить отметку «Уже дома» рядом с фото животных, которых приютили с помощью сервиса.
IKEA начала сотрудничать с российскими приютами в октябре 2019 г. Минувшей осенью посетители IKEA могли купить товары для животных и оставить их в специальной зоне, после чего сотрудники магазинов передавали их в приюты.