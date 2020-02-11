«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил на встрече с Владимиром Путиным, что по итогам 2019 г. компания выплатит акционерам порядка 283 млрд руб. дивидендов. Это рекордные выплаты в истории компании, следует из данных на сайте «Роснефти». Прошлый рекорд был установлен по итогам 2018 г., когда компания поделилась с акционерами 274,5 млрд руб.