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«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды

По словам Игоря Сечина, компания за 2019 год поделится с акционерами 283 млрд рублей
Артем Гирш
Президент Владимир Путин и председатель правления «Роснефть» Игорь Сечин /Алексей Дружинин / ТАСС

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил на встрече с Владимиром Путиным, что по итогам 2019 г. компания выплатит акционерам порядка 283 млрд руб. дивидендов. Это рекордные выплаты в истории компании, следует из данных на сайте «Роснефти». Прошлый рекорд был установлен по итогам 2018 г., когда компания поделилась с акционерами 274,5 млрд руб.

За первое полугодие прошлого года компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 162,6 млрд. Таким образом, по итогам второго полугодия «Роснефть» доплатит акционерам 120,4 млрд руб.

По действующей дивидендной политике, «Роснефть» обещала выплачивать акционерам как минимум 50% чистой прибыли по МФСО, приходящийся на акционеров. Отчетность компании за 2019 г. пока не опубликована.

«Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год будет обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей. По итогам года мы (по предварительным цифрам) около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны».

Игорь Сечин
руководитель «Роснефти»

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