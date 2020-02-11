Российские пивовары разругались из-за розничных цен

В СРП более 90 компаний, однако самые крупные из них как раз «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, они входят в транснациональные корпорации и на них приходится около 70% производства в России. Одна из целей союза – формирование и донесение позиции отрасли до чиновников и законодателей, сказано на сайте союза.