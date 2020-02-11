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Российские пивовары разругались из-за розничных цен

Крупнейшие производители – «Балтика», Heineken и AB InBev Efes – решили выйти из Союза российских пивоваров
Екатерина Бурлакова
PIXABAY

Три крупнейших в России производителя пива – «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes – сообщили о выходе из Союза российских пивоваров (СРП). Причина – принципиальные разногласия с другими членами союза по поводу борьбы с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированных акцизов, сообщили они. Наличие разногласий подтвердила пресс-служба союза: представители компаний покинули общее собрание 11 февраля.

В СРП более 90 компаний, однако самые крупные из них как раз «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, они входят в транснациональные корпорации и на них приходится около 70% производства в России. Одна из целей союза – формирование и донесение позиции отрасли до чиновников и законодателей, сказано на сайте союза.

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