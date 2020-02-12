Союз пивоваров пожаловался на демпинг на рынке пива
Некоторые пивовары уже несколько лет проводят политику демпинга и недобросовестной конкуренции, утверждается в сообщении Союза российских пивоваров. Это стимулирует развитие серого рынка и не дает возможности большинству пивоваров развивать цивилизованный бизнес.
Кто именно демпингует, союз не уточняет. Но такое заявление он сделал на следующий день после того, как из союза вышли крупнейшие в России производители пива – AB Inbev Efes, «Балтика» и Heineken. На эти три компании приходится 70% производства пива в России. Причина – принципиальные разногласия с другими членами союза по поводу борьбы с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, ограничений по составу пива и дифференцированных акцизов, сообщали они.
Больше всего разногласий вызвал вопрос минимальной розничной цены, против которой на собрании членов союза 11 февраля выступили A B Inbev Efes, «Балтика» и Heineken. Но большинство других членов союза (больше 90) введение минимальной цены на пиво поддерживают.
Минимальная цена не оптимальный способ регулирования, касается коммерческих интересов компаний и вопросов конкуренции, заявили три крупнейших пивовара. Ввести МРЦ ранее предложил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин для борьбы с нелегальным рынком, идею поддерживала общественная организация «Опора России», в которую входят в том числе средние и небольшие пивовары.
Вопрос введения минимальной цены пива не попытка ограничить конкуренцию или создать преференции отдельным компаниям, уверяет союз. Союз, сказано в его заявлении, считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива стоит дешевле воды: «Это дискредитирует пиво как продукт в глазах потребителя, не развивает культуру потребления и оказывает прямое влияние на повышение уровня алкоголизации населения». По оценке союза, много пива продается по промоакциям, в том числе и ниже себестоимости. Минимальная цена – наиболее эффективная и быстрая мера для борьбы с нелегальным оборотом пива и нормализации конкурентной среды, уверяет союз.
«Мы считаем, что это эмоции, и ничего больше», – ответила на заявление союза пресс-служба «Балтики».
На пивном рынке высокая конкуренция, напомнил директор по правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Его компания работает с разными категориями пива, лидирует в премиальном и суперпремиальном сегментах.
У Heineken есть продукция разных уровней цен, большая часть – в высоком и среднем сегментах, добавляет директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов. Предложение на рынке разнообразно, не хотелось бы его ограничивать, считает он.
Никто из трех крупнейших пивоваров не прокомментировал, существует ли демпинг на пивном рынке.
После выхода из Союза российских пивоваров трех крупнейших производителей у организации сменился руководитель. Новым председателем вместо директора по развитию дистрибуции AB Inbev Efes Андрея Губки избран член союза Даниил Бриман, говорится в сообщении организации. Бриман – выходец из «Балтики», где он с 2005 г. работал вице-президентом по персоналу и административным вопросам, а с 2006 г. возглавлял дирекцию по корпоративным связям и информации компании. Кроме того, в 2009–2010 гг. Бриман возглавлял союз. С 2015 г. он занимает должность президента холдинговой компании «Сибирь».