Союз пивоваров пожаловался на демпинг на рынке пива

Кто именно демпингует, союз не уточняет. Но такое заявление он сделал на следующий день после того, как из союза вышли крупнейшие в России производители пива – AB Inbev Efes, «Балтика» и Heineken. На эти три компании приходится 70% производства пива в России. Причина – принципиальные разногласия с другими членами союза по поводу борьбы с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, ограничений по составу пива и дифференцированных акцизов, сообщали они.