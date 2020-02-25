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Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд

Компания не успевает все потратить и в 2019 году впервые выплатила дивиденды
Наталья Ищенко
Решение о выплате дивидендов повысит интерес инвесторов к «Вкусвиллу», если компания решит проводить IPO /Андрей Гордеев / Ведомости

Сети «Вкусвилл» почти 11 лет. Ритейлер активно развивается, но финансовые показатели до сих пор не раскрывал. Недавно компания изменила этому правилу. На ее сайте опубликованы две презентации, датированные маем прошлого года и январем нынешнего. Они выглядят как описание бизнеса для IPO, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. О таких планах «Рейтеру» рассказывал осенью 2019 г. основатель и руководитель «Вкусвилла» Андрей Кривенко: компания рассматривает возможность IPO на NASDAQ в Нью-Йорке и на Московской бирже.

Выручка «Вкусвилла» в 2019 г. увеличилась в 1,5 раза до $1,28 млрд. Всего за четыре года этот показатель вырос в 4 раза. EBITDA компании в 2018 г. составила 2,8 млрд руб., а по итогам 2019 г., как ожидается, достигнет примерно 7 млрд руб. Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях. Это очень много для отрасли: у крупнейшего продавца продуктов в России – X5 Retail Group за девять месяцев 2019 г. рентабельность EBITDA составила 7,4%, у «Магнита» за полный год – 6,1%.

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