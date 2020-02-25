Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд

Выручка «Вкусвилла» в 2019 г. увеличилась в 1,5 раза до $1,28 млрд. Всего за четыре года этот показатель вырос в 4 раза. EBITDA компании в 2018 г. составила 2,8 млрд руб., а по итогам 2019 г., как ожидается, достигнет примерно 7 млрд руб. Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях. Это очень много для отрасли: у крупнейшего продавца продуктов в России – X5 Retail Group за девять месяцев 2019 г. рентабельность EBITDA составила 7,4%, у «Магнита» за полный год – 6,1%.