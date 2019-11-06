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«Вкусвилл» и бывший совладелец «Кофе Хауза» создали компанию «Вкускофе»

Ритейлер «Вкусвилл» и бывший совладелец сети «Кофе Хауз» Владислав Дудаков создали новую компанию – «Вкускофе», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». 80% долей в компании, зарегистрированной 18 октября, принадлежит «Вкусвиллу», 20% – у Дудакова. Дудаков также стал гендиректором «Вкускофе». В качестве видов деятельности «Вкускофе» указаны ресторанный бизнес, обслуживание на вынос, а также и производство соков, готовых блюд и снэков.

Дудаков – сооснователь и бывший руководитель сети кофеен «Кофе Хауз», которую в 2014 г. купила «Шоколадница». Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», он владеет 95% долей в ООО «Кофе офис», которое специализируется на доставке кофе. Бизнесмен также является единственным владельцем ООО «ВД Рестор» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

«Вкусвилл» появился в 2012 г., когда основатель сети магазинов молочной продукции «Избенка» Андрей Кривенко решил расширить формат – как ассортимент, так и площади. В новых магазинах стали продаваться не только молочные продукты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. «Вкусвилл» нарастил выручку на 70,3% до 54,6 млрд руб., а его чистая прибыль увеличилась до 1,14 млрд руб. с 18,2 млн руб. в 2017 г. В сентябре число магазинов сети превысило 1000.

Владельцы «Вкусвилла» – фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО «Проект Избенка» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын.