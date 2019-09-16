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Сбербанк запустил сервис снятия наличных в сети «Вкусвилл»

Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл», пишет РБК. Отмечается, что сервис запущен в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми магазинах Москвы и Московской области. Как сообщил представитель «Вкусвилла», планируется подключить к проекту все магазины сети (около 1000) до конца 2019 г.

Пока услуга будет доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками. «Сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», – уточнили в Сбербанке.

«Вкусвилл» в последний год начал развиваться за пределами родного московского рынка. Его магазины открылись в Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Казани, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах. Всего в сети ритейлера около 1000 точек. Сеть «Вкусвилл» планируется также развивать в Европе и Китае. Ранее сообщалось, что сеть ожидает роста выручки в этом году примерно на 60%.

Кроме того, «Вкусвилл» может стать первым российским ритейлером, выходящим на IPO после сети гипермаркетов «Лента», которая разместила акции на Лондонской бирже в 2014 г. Проведение IPO возможно в начале 2021 г.