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«Вкусвилл» планирует открыть магазины Европе и Китае

Российский ритейлер «ВкусВилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае, сообщает Reuters со ссылкой на основателя сети Андрея Кривенко.

«У нас уже серьезно продвигается проект "ВкусВилл" в Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся», — сказал Кривенко. Предприниматель уточнил, что открытие первого магазина за пределами России может состояться в 2020 г.

«Вкусвилл» в последний год начал развиваться за пределами родного московского рынка. Его магазины открылись в Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Казани, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Ярославле и др. городах. Всего в сети ритейлера около 1000 точек. «Все, что мы сделали, – это сотни разных экспериментов. Мы вообще не чувствуем, что с кем-то конкурируем», — отметил Кривенко.

Кроме того, компания рассматривает первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Компания также не исключает возможности размещения акций на Московской бирже, отметил он.

«ВкусВилл» ожидает роста выручки в этом году примерно на 60%, отмечает агентство. «ВкусВилл» может стать первым российским ритейлером, выходящим на IPO после сети гипермаркетов «Лента», которая разместила акции на Лондонской бирже в 2014 г. Проведение IPO возможно в начале 2021 г., заявил агентству источник, близкий к акционеру «ВкусВилла», инвестфонду Baring Vostok. Пресс-служба фонда отметила, что решение об IPO пока не принято. Baring Vostok владеет 12% акций ВкусВилла, а остальные 88% принадлежат Кривенко и его команде, указывает издание.