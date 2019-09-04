Новости
Бизнес
Новости

«Вкусвилл» планирует открыть магазины Европе и Китае

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский ритейлер «ВкусВилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае, сообщает Reuters со ссылкой на основателя сети Андрея Кривенко.

«У нас уже серьезно продвигается проект "ВкусВилл" в Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся», — сказал Кривенко. Предприниматель уточнил, что открытие первого магазина за пределами России может состояться в 2020 г.

«Вкусвилл» в последний год начал развиваться за пределами родного московского рынка. Его магазины открылись в Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Казани, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Ярославле и др. городах. Всего в сети ритейлера около 1000 точек. «Все, что мы сделали, – это сотни разных экспериментов. Мы вообще не чувствуем, что с кем-то конкурируем», — отметил Кривенко.

Кроме того, компания рассматривает первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Компания также не исключает возможности размещения акций на Московской бирже, отметил он.

«ВкусВилл» ожидает роста выручки в этом году примерно на 60%, отмечает агентство. «ВкусВилл» может стать первым российским ритейлером, выходящим на IPO после сети гипермаркетов «Лента», которая разместила акции на Лондонской бирже в 2014 г. Проведение IPO возможно в начале 2021 г., заявил агентству источник, близкий к акционеру «ВкусВилла», инвестфонду Baring Vostok. Пресс-служба фонда отметила, что решение об IPO пока не принято. Baring Vostok владеет 12% акций ВкусВилла, а остальные 88% принадлежат Кривенко и его команде, указывает издание.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него в Telegram-канале

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию из-за мемов про него, опубликованных в Telegram-канале «Ворсин мемы», сообщает издание «ДВ-новости». В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили. Однако о деталях расследования сообщить отказались.

Мемы о Кравчуке появились в Telegram-канале 10 августа 2018 г. Тогда чиновник участвовал в выборах главы Хабаровска. Часть мемов были связаны с ним, а часть с другими политиками региона. С начала 2019 г. в канале появились шесть мемов c политиком. К примеру, на одном из них агитационный плакат Кравчука напечатан на рулоне туалетной бумаги. По данным на 4 сентября, на канал подписаны 110 человек.

По данным издания, накануне к местному активисту штаба Навального Алексею Ворсину приходили сотрудники полиции. Они интересовались, имеет ли он отношение к публикациям. Ворсин сообщил, что «Ворсин мемы» – это не его Telegram-канал. В этом году оппозиционер пытался стать кандидатом в депутаты в гордуму Хабаровска. Однако он не смог пройти фильтр избиркома. Кравчук вступил в должность губернатора 25 сентября 2018 г.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Экономист Сергей Гуриев поддержал «Умное голосование» Навального

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев поддержал стратегию «Умного голосования». Видео с его обращением придерживаться «Умного голосования» на ближайших выборах в Мосгордуму опубликовала юрист ФБК Любовь Соболь.

По словам Гуриева, любой способ координировано высказать свое недовольство властью является серьезным ударом по ней,  «Умное голосование» –   мощный подход к тому, как можно противостоять власти. Работа ФБК привела к тому, что «Единая Россия» боится идти на выборы открыто, считает Гуриев: «Сегодня бренд “Единая Россия” — это не актив, это пассив. Поэтому кандидаты от “Единой России” стараются выдвигаться как независимые кандидаты. Они не хотят ассоциировать себя с этим брендом». То, что «Единая Россия» не идет на выборы как партия —  уже причина для оптимизма для оппозиционных политиков и избирателей, уверен экономист.

Стратегия «Умного голосования» предполагает, что избиратели должны проголосовать на выборах в Мосгордуму за самого популярного в своем округе кандидата, не поддержанного «Единой Россией». По словам Навального, в Мосгордуму нужно провести 45 депутатов, «среди которых будет 5–6 нормальных, 1–3 отличных», а остальные «хотя бы не единороссы». Навальный для своих сторонников запустил сайт, где, указав адрес регистрации, можно узнать, за какого кандидата нужно голосовать по стратегии «Умного голосования». Например, в округе № 43 – за Сергея Митрохина из «Яблока», в округе №5 — за Анастасию Удальцову.

Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов. В частности, Любови Соболь, Дмитирию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову. Из-за этого в Москве с середины июля и в течение  августа проходили акции протеста. Всего в Мосгордуму было не зарегистрировано 57 кандидатов.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Власти Гонконга намерены отозвать законопроект об экстрадиции в Китай

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам намерена отозвать законопроект об экстрадиции в материковый Китай, который стал причиной начала массовых протестов в июне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Правда, неясно, позволит ли это остановить протесты, ведь их участники теперь выдвигают дополнительные требования, отмечает газета.

Ранее власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, Лам заявляла, что поправки об экстрадиции «мертвы». Однако жители требовали однозначно отозвать его.

В ходе массовых акций, которые в последние недели нередко сопровождались все более ожесточенными столкновениями с полицией, сформировались еще четыре основных требования: отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание арестованных участников, создание независимой комиссии для оценки действий, а также требование демократизации – роспуск законодательного собрания и введение подлинного всеобщего избирательного права (сейчас глава администрации Гонконга, например, выбирается в Пекине из представленных властями города кандидатов).

Ранее Лам уже хотела отозвать законопроект об экстрадиции, но власти Китая запретили ей выполнять какие-либо требования протестующих, сообщало в конце августа агентство Reuters со ссылкой на людей, напрямую знакомых с ситуацией. Попытка отозвать законопроект сейчас направлена на то, чтобы ослабить поддержку протестов среди населения города, отмечает WSJ. В Гонконге, который до 1997 г. находился под властью Великобритании, действуют независимые юридическая и судебная системы, чего нельзя сказать о материковом Китае.

Фондовый индекс Hang Seng подскочил в среду на 4% на новостях о планах Лам.

Между тем, во вторник китайское Управление по делам Гонконга и Макао впервые заявило, что имеет право в одностороннем порядке объявить в городе чрезвычайное положение, если протесты, которые в Пекине уже сравнивают с цветными революциями, не прекратятся. В выходные демонстранты снова нарушили работу аэропорта, а в начале недели тысячи студентов бойкотировали начало занятий; забастовку провели рабочие. Управление по делам Гонконга и Макао обнародовало ряд мер, которые могут быть предприняты для борьбы с протестами: в их числе запрет на ношение масок, наказание преподавателей, поддерживающих протестующих студентов, и введение в школах уроков патриотического воспитания.

Пекин уже пытался ввести патриотическое воспитание в 2012 г.; это вызвало массовые протесты среди молодежи и внесло вклад в формирование нового поколения политических активистов, которые стали одними из основных участников событий нынешнего лета, отмечает WSJ.

Чем похожи протесты в Москве и Гонконге

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», – сказал министр. О возможных сроках сокращения рабочей недели он не сообщил. Сейчас необходимо сконцентрироваться на повышении доходов населения и «решать задачи поэтапно», пояснил Орешкин.

Ранее предположение о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России высказал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, из-за технологического прогресса в будущем сократятся не только рабочее время, но и рабочие места. В качестве примера премьер привел Новую Зеландию, которая уже ввела четырехдневную рабочую неделю. В августе с предложением сократить рабочую неделю в Минтруд обратились независимые профсоюзы. Они предлагали сохранить зарплаты на прежнем уровне.

Некоторые компании, в том числе российские, используют четырехдневную рабочую неделю для сокращения издержек. В 2017 г. «Автоваз» ввел неполную неделю для сохранения численности сотрудников на фоне снизившегося спроса. Сокращенный режим работы также ранее использовали заводы «Камаз» и УАЗ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Глава комитета Госдумы Ямпольская объявила об уходе из газеты «Культура»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, возглавлявшая последние три года редакционную коллегию газеты «Культура», объявила о своем уходе с этого поста. Анонсированное в середине августа возвращение на должность главного редактора газеты не состоится, говорится в заявлении депутата на ее странице в Facebook.

Свое решение Ямпольская объяснила возможной сменой издателя газеты. Такая необходимость возникла, как сообщает она со ссылкой на одного из акционеров газеты, в силу «объективных экономических факторов». Новым издателем, как утверждает Ямпольская, может стать «Российский фонд культуры», одним из учредителей которого является Минкультуры.

«Поскольку среди учредителей РФК присутствует федеральный орган исполнительной власти, считаю для себя как для председателя комитета Госдумы по культуре неэтичным при подобных обстоятельствах занимать в газете любые руководящие посты», – отмечается в заявлении Ямпольской. «Ведомости» запросили комментария Минкультуры.

Елена Ямпольская была назначена главным редактором газеты «Культура» в декабре 2011 г. После избрания депутатом Госдумы в сентябре 2016 г. она покинула этот пост и возглавила редакционную коллегию издания. Учредителем газеты «Культура», согласно данным Роскомнадзора, является АО «Редакция газеты «Культура». В 2018 г. выручка АО «Редакция газеты «Культура» по РСБУ, согласно данным СПАРК, составила 55,3 млн руб., убыток от основной деятельности – 102,2 млн руб., чистый убыток составил почти 110 млн руб.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

«Мираторг» может купить первый актив на юге России под новый проект

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Мираторг» Виктора и Александра Линников может купить 7000 га земли в Ставропольском крае у фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова, сообщает газета «Коммерсантъ».

Компания подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% ООО «Изобилие», входящей в портфель фонда. «Изобилие» выращивает в Ставропольском крае кукурузу и сою. В случае покупке первого актива на юге страны «Мираторг» сможет создать крупное производство овощей и картофеля мощностью 300 000 т в год, отмечает издание.

Средняя стоимость сельхозземли в Ставропольском крае – 90 000 руб. за 1 га, рассказал газете директор «Совэкона» Андрей Сизов. При наличии системы орошения земель она может быть и выше 100 000 руб. за 1 га. Таким образом, покупка «Изобилия» может обойтись «Мираторгу» более чем в 670 млн руб. В «Мираторге» и AVG Capital Partners не ответили на запрос газеты.

«Мираторг» – один из крупнейших российских производителей говядины, свинины и мяса птицы. По данным BEFL на май 2019 г., холдинг занимает первое место среди владельцев сельскохозяйственных земель в России, управляя около 1 млн га. Основные активы сосредоточены в центре страны и Черноземье. По оценке Infoline, выручка холдинга в 2018 г. сократилась на 0,5% до 111,6 млрд руб. без НДС.

Политика
Новости

«Интерфакс»: обмен пленными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обмен пленными между Россией и Украиной может начаться до конца недели, возможно, уже 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два дипломатических источника. Один из них уточнил, что пока договоренности обмена предварительные. Точную дату стороны согласуют в середине недели.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков от комментариев воздержался, пояснив, что тема чувствительная.

Переговоры по обмену пленными начались после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. К концу августа стало известно, что обмен может уже начаться. В московское СИЗО «Лефортово» привезли около 30 осужденных и находящихся под следствием граждан Украины. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова на своей странице в Facebook сообщала, что Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако в офисе президента Украины тогда заявили, что обмен не завершен и стороны продолжают переговоры.

Во вторник, 3 сентября, адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил «Коммерсанту», что даты обмена пока нет, так как идет оформление необходимых бумаг и сбор заключенных под Киевом. Издание также сообщало со ссылкой на источник, что при обмене может быть использована новая схема: осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных обменяют и осудят заочно.

Финансы
Новости

Орешкин: банки должны нести ответственность за закредитованность россиян

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», – сказал он на Восточном экономическом форуме. По словам Орешкина, издержки в подобных случаях должны нести не только люди, но и банки. Он уточнил, что министерство готовит поправки в закон о банкротстве физических лиц, которые исправят эту ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Орешкин заявлял, что рост потребительского кредитования в России является одним из факторов, способных привести экономику страны к рецессии. ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально – это ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

Выбор редактора
Политика
Новости

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующий ответ главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана опубликован на сайте Госдумы.

В письме указано, что издание Deutsche Welle подотчетно немецким надзорным органам, поэтому руководство медиакорпорации не видит правовой возможности участвовать в заседании комиссии Госдумы.

Хоффман также пригласил Василия Пискарева, возглавляющего комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle для детального обсуждения вопроса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что вмешательством во внутренние дела России занималось издание Deutsche Welle, а также США и американские СМИ, аффилированные с соответствующими фондами. В российском МИДе объясняли, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минприроды, в число городов с самым загрязненным воздухом входят Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Впервые в список попали такие города, как Искитим (Новосибирская область) и Абакан (Республика Хакасия), отмечает министерство. Кроме того, после длительного перерыва – с 2005 г. – в списке оказался город Ангарск (Иркутская область). Выбыли из списка города Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область). Остальные города остались в списке с 2017 г.

В 22 городах, попавших в список, проживает 5,1 млн человек, обращает внимание Минприроды. Все они расположены в азиатской части России, указывает министерство: эта часть «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями <...>, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли». Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, пришло к выводу ведомство.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: Росгеология может получить статус шельфовой госкорпорации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росгеология может стать государственной корпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Об этом говорится в проекте доклада министра энергетики Александра Новака президенту Владимиру Путину, пишет «Коммерсантъ».

По предложению Новака у специально созданной госкорпорации либо Росгеологии, привлеченной к управлению лицензиями, должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе. Пресс-служба министерства не ответила на запрос «Коммерсанта».

Росгеология давно пытается получить статус госкорпорации, пишет газета: это может позволить холдингу добиться увеличения государственного финансирования. Несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение Росгеологии ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов, рассказали «Коммерсанту» несколько источников в отрасли.

Как отмечает «Коммерсантъ», документ подготовлен в качестве ответа на обращение к Путину вице-премьера Юрия Трутнева. Как писал РБК, в конце июля Трутнев написал Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа и предложил допустить к работе на нем иностранные и частные компании. Он также отметил, что у местной госкомпании должна остаться доля в 30% в проектах на шельфе.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается. 26 августа на совещании у Трутнева и вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение, согласно которому правительство подготовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow