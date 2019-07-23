«Вкусвилл» запустил услугу онлайн-предзаказа и самовывоза

Андрей Гордеев / Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила услугу предзаказа и самовывоза (click & collect) во всех регионах присутствия, сообщила компания. Предзаказ работает для всего ассортимента, товары можно выбрать в приложении, назначить срок получения и оплатить на кассе выбранного магазина.

На данный момент заказ можно оформить для получения на следующий день, если заказ сделан до 13.00, говорит руководитель проекта «Закажи и забери» «Вкусвилла» Алеся Шереметьева. «Есть товары, которые не каждый день приезжают на наши распределительные центры, к ним [при заказе через приложение для пользователя] выводится график заказа», – сообщила Шереметьева «Ведомостям». Заказы привозятся в магазин вместе с обычными поставками товаров, сборкой занимаются имеющиеся сотрудники.

«Вкусвилл» сотрудничает по экспресс-доставке с несколькими специализированными сервисами (golama, iGooods, SaveTime и др.). Также его продукция продается на сайтах онлайн-ритейлеров «Утконос» и «Комус». Нескоропортящиеся товары «Вкусвилл» продает также через крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries.

Поиски формата «Вкусвилл» с 2018 г. тестирует разные нетрадиционные для себя форматы торговли. Он открыл магазин-киоск в парке, а также мини-«Вкусвиллы», магазины самообслуживания в офисах – холодильники с едой и устройством для оплаты. В марте 2019 г. «Вкусвилл» начал открывать магазины с кафе. Первый такой магазин открылся в Москве на Малой Пироговской, 21.

Крупные российские продавцы продуктов питания только точечно тестируют услугу предзаказа и самовывоза, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У «Вкусвилла» для запуска такой услуги самый «близкий путь», отмечает он: у него самая высокая доля покупателей активно пользуется приложением, куда очень легко встроить необходимые функции для онлайн-заказа.

Крупнейший ритейлер в России X5 Retail Group запустил услугу заказа и самовывоза в четырех гипермаркетах «Карусель» весной 2019 г. Ранее Х5 запустила такой сервис в одном из супермаркетов «Перекресток» и в нескольких магазинах у дома «Пятерочка».

Но наиболее востребована услуга click & collect, когда она предполагает, что заказ будет собран и передан покупателю в пределах одного дня, в идеале – около четырех часов, отмечает Бурмистров. Скорее всего, предполагает он, «Вкусвилл» предлагает заказ на следующий день на этапе тестирования, чтобы не нарушить внутренние процессы магазинов и оценить спрос на услугу.