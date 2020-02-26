«Ситимобил» хочет за год увеличить количество поездок минимум до 250 млн

В 2019 г. «Ситимобил» начал активно развиваться за пределами Москвы, сейчас сервис работает в более чем 45 городах России, в том числе во всех городах-миллионниках. «Мы планируем продолжить выходить в другие крупные российские города и укреплять позиции там, где уже присутствуем. Также мы видим колоссальный потенциал для развития «Ситимобила» в регионах за счет синергии с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group», – заявил исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев.