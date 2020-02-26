«Ситимобил» хочет за год увеличить количество поездок минимум до 250 млн
Оборот сервиса заказа такси «Ситимобил», который входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, в IV квартале 2019 г. составил 8,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «Ситимобила». Годовой показатель он не раскрыл.
Это общая сумма заказов, сделанных через сервис, «Ситимобил» получает лишь часть ее в виде комиссии с водителей. По словам представителя компании Георгия Лобушкина, она составляет 15–20% в зависимости от города. Например, в Москве это 16%.
«Ситимобил», как сказано в его сообщении, «стремится занять по меньшей мере второе место на рынке во всех городах присутствия». «Сервис уже входит в топ-2 агрегаторов такси в 13 городах-миллионниках, в том числе и в Москве», – утверждает компания.
За прошлый год число поездок «Ситимобила» выросло в 3,7 раза по сравнению с 2018 г., а в 2020 г. план нарастить показатель в 3,5 раза – минимум до 250 млн поездок.
В 2019 г. «Ситимобил» начал активно развиваться за пределами Москвы, сейчас сервис работает в более чем 45 городах России, в том числе во всех городах-миллионниках. «Мы планируем продолжить выходить в другие крупные российские города и укреплять позиции там, где уже присутствуем. Также мы видим колоссальный потенциал для развития «Ситимобила» в регионах за счет синергии с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group», – заявил исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев.