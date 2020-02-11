Россияне не спешат избавляться от личных автомобилей в пользу такси и каршеринга

Автовладельцы не спешат избавляться от машин, отмечают аналитики. 22% опрошенных вообще никогда не продавали автомобиль, а из продававших не купили новый лишь 3%. Главные причины продажи – возраст машины (52% продавших выбрали этот вариант) и желание ее сменить (46%). Это может свидетельствовать о том, что пока сервисы вроде такси или каршеринга не сильно влияют на решение избавиться от машины, говорится в обзоре UBS.