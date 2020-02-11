Россияне не спешат избавляться от личных автомобилей в пользу такси и каршеринга
Почти две трети россиян пользуются личным автомобилем, и эта доля существенно не изменится в ближайшем будущем. Такие выводы содержатся в исследовании UBS Evidence Lab. В июле 2018 и 2019 гг. аналитики опросили около 2500 россиян во всех федеральных округах России. По данным опроса, личным автомобилем пользуются 63% респондентов (в 2018 г. – 66%). Причем 48,5% пользуются машиной 3 раза в неделю и более, а 14,5% – 1–2 раза.
Автовладельцы не спешат избавляться от машин, отмечают аналитики. 22% опрошенных вообще никогда не продавали автомобиль, а из продававших не купили новый лишь 3%. Главные причины продажи – возраст машины (52% продавших выбрали этот вариант) и желание ее сменить (46%). Это может свидетельствовать о том, что пока сервисы вроде такси или каршеринга не сильно влияют на решение избавиться от машины, говорится в обзоре UBS.