«Инкерман» оказался связан с винодельнями Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко
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Крымский производитель вина «Инкерман» вошел в число активов, которыми управляет компания «Мое вино», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к винодельням под управлением «Моего вина», и сотрудник управляющей компании. Представитель «Инкермана» отказался от комментариев, «Моего вина» – не ответил.
АО «Мое вино» зарегистрировано в июле 2019 г. в Санкт-Петербурге, по ЕГРЮЛу, в ее профиле на сайте HeadHunter сказано, что она основана для развития агропрома: виноградарства, виноделия и проч. По данным ЕГРЮЛа, учредитель и гендиректор – Денис Мельников. Запрос ему остался без ответа.
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