«Инкерман» оказался связан с винодельнями Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко

АО «Мое вино» зарегистрировано в июле 2019 г. в Санкт-Петербурге, по ЕГРЮЛу, в ее профиле на сайте HeadHunter сказано, что она основана для развития агропрома: виноградарства, виноделия и проч. По данным ЕГРЮЛа, учредитель и гендиректор – Денис Мельников. Запрос ему остался без ответа.