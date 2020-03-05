В «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров
Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
Грайферу 90 лет. Он окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. С 1985 по 1992 г. был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. С 2000 г. является председателем совета директоров «Лукойла».
Грайферу принадлежит 0,012% акций «Лукойла». В прошлом году Ракушечное месторождение компании в Каспийском море было переименовано в честь Валерия Грайфера. Запустить его планируется в 2022 г.
Представитель «Лукойла» от комментариев отказался.
Вместо Грайфера в совет директоров номинирован вице-президент «Лукойла» Николай Николаев. Остальные кандидаты входят в действующий совет: президент и основатель компании Вагит Алекперов, вице-президенты компании Леонид Федун, Равиль Маганов, бывший заместитель министра финансов Сергей Шаталов, экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, гендиректор Matrix Capital Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер «Лукойла» Любовь Хоба, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс и президент TTG Global LLC Тоби Гати.
«Лукойл» – вторая компания по величине добычи нефти в России. На ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Основной акционер – Вагит Алекперов (около 25%), его партнер Леонид Федун владеет примерно 10%. Доля в свободном обращении на Московской бирже – 55% акций. Капитализация компании в четверг, 5 марта, составляла 4 трлн руб.