В «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров

«Лукойл» – вторая компания по величине добычи нефти в России. На ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Основной акционер – Вагит Алекперов (около 25%), его партнер Леонид Федун владеет примерно 10%. Доля в свободном обращении на Московской бирже – 55% акций. Капитализация компании в четверг, 5 марта, составляла 4 трлн руб.