«Мечел» просит за свой главный инвестпроект 100 млрд рублей
«Мечел» просит за 51% в Эльгинском угольном проекте в Якутии 100 млрд руб., рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, и подтвердил человек, знающий о подготовке сделки от трех ее участников. Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., а доля Газпромбанка (49%) – в 96 млрд. Сумма сформирована, исходя из долга по проекту перед Газпромбанком. Представители Газпромбанка, «Мечела» и «А-проперти», претендующей на весь проект, от комментариев отказались, как и представитель крупнейшего кредитора «Мечела» – ВТБ.
Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», крупнейшее месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. Его реализуют три ООО: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». «Мечел» разрабатывает месторождение и строит инфраструктуру к нему уже более 10 лет. Компания потратила свыше $2 млрд. Газпромбанк купил 49% в проекте в 2016 г. за 34,4 млрд руб. По условиям сделки Газпромбанк через три года получил право продать «Мечелу» эту долю (49%) обратно за 46,5 млрд руб., а если тот откажется от сделки – найти другого покупателя. В августе 2019 г. Газпромбанк объявил, что нашел такого – «А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева. «Мечел» принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном проекте – но не всей, а 34%. Их стоимость оценили в 32,2 млрд руб. Срок оферты истек 20 января 2020 г., но «Мечел» не смог выкупить долю Газпромбанка.
Компания отказалась исполнять опцион, потому что получила альтернативное предложение, изучение которого требует консультаций в том числе с кредиторами, объяснял представитель «Мечела».
Сначала предполагалось, что «А-проперти» купит только долю Газпромбанка, но в январе 2020 г. она подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на приобретение 100% Эльги. ФАС дала добро. Авдолян и Адоньев «планомерно формируют промышленный кластер в Якутии», который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию («А-проперти» купила ее долг), угольный проект «Огоджа» (миноритарная доля) и порт «Вера» во Владивостоке, рассказывал ее представитель. Приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии».
Продажа доли за 100 млрд руб. позволила бы «Мечелу» сократить долг на треть и сделать долговую нагрузку управляемой, что может обеспечить реструктуризацию долгов на выгодных условиях, объясняет человек, близкий к одной из сторон сделки. По итогам девяти месяцев 2019 г. чистый долг «Мечела» составлял 408 млрд руб., долговая нагрузка – 6,9 EBITDA.
Если компания получит эту сумму, долговая нагрузка снизится до 5 EBITDA, подсчитала аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская, «но это если рассчитываем по существующим результатам, а итоги 2019 г. и I квартала 2020 г. едва ли будут позитивными, учитывая слабую конъюнктуру на рынке угля». В Европе цены на энергетический уголь только за 2019 г. упали на 25–37% до $50–60 за 1 т. На долю добывающего сегмента приходится более 30% выручки «Мечела». За шесть месяцев прошлого года компания произвела 8,1 млн т угля, из них 2 млн – на Эльге.
Плохо, что компания лишается добывающего актива, но в текущем положении дел для нее лучше избавиться от капитальных затрат на его развитие, добавляет Ализаровская. Даже если на фоне низких цен на уголь долговая нагрузка после продажи Эльги снизится не слишком сильно – примерно до 5–6 EBITDA, это станет хорошим результатом для «Мечела», говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Конечно, это много для российского металлургического рынка (у крупнейших компаний сектора чистый долг не превышает EBITDA), но для «Мечела» важен сам факт начала снижения долговой нагрузки, замечает эксперт.
«Способность компании обслуживать долг вырастет, так как исчезнет риск его увеличения на реализацию Эльгинского проекта», – говорит Худалов. Эльгинский проект оказался очень сложным с точки зрения как инфраструктуры, так и качества продукции, замечает Худалов, но при должном финансировании (по оценкам экспертов, потребуется еще порядка 80 млрд руб.) проект может стать одним из крупнейших в Якутии. Качество углей на месторождении низкое – высокая зольность и большое количество окисленных углей, объясняет топ-менеджер крупной угольной компании, ухудшают ситуацию и неразвитые железнодорожная инфраструктура и система энергоснабжения. Кроме того, даже если создать железнодорожную инфраструктуру к проекту, возникнет проблема с ее обслуживанием, ведь пути невозможно будет загрузить альтернативными дополнительными грузами, заключает собеседник «Ведомостей». Оценка даже всего Эльгинского проекта в 100 млрд руб. – не только доли «Мечела» – сильно завышена, резюмирует он.
Дать реальную оценку проекту очень трудно, замечает инвестбанкир, с которым поговорили «Ведомости»: финансовые результаты Эльги минимальны, вся ее оценка базируется лишь на планах по развитию, взгляд на которые может различаться. По его оценке, стоимость всей компании сегодня едва ли превышает 40 млрд руб. В 2016 г. для сделки с Газпромбанком Эльга была оценена в $1–1,1 млрд (примерно 67,2–73,9 млрд руб. при среднегодовом курсе в 2016 г. 67,18 руб./$), напоминает Ализаровская. Свои затраты на проект компания оценивала в $2,5 млрд в 2014 г. при среднем курсе 38 руб./$, т. е. примерно в 95 млрд руб. При текущем курсе и ценах на уголь весь актив можно оценить в 100–115 млрд руб. То есть пакет «Мечела» даже с учетом премии за контроль может быть оценен максимум в 70 млрд руб., заключает эксперт.
«А-проперти», похоже, смотрит на проект более оптимистично: ее предложение примерно на 20 млрд руб. меньше, чем хочет за свою долю «Мечел», говорит человек, знающий это от потенциального покупателя.