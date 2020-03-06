«Мечел» просит за свой главный инвестпроект 100 млрд рублей

Дать реальную оценку проекту очень трудно, замечает инвестбанкир, с которым поговорили «Ведомости»: финансовые результаты Эльги минимальны, вся ее оценка базируется лишь на планах по развитию, взгляд на которые может различаться. По его оценке, стоимость всей компании сегодня едва ли превышает 40 млрд руб. В 2016 г. для сделки с Газпромбанком Эльга была оценена в $1–1,1 млрд (примерно 67,2–73,9 млрд руб. при среднегодовом курсе в 2016 г. 67,18 руб./$), напоминает Ализаровская. Свои затраты на проект компания оценивала в $2,5 млрд в 2014 г. при среднем курсе 38 руб./$, т. е. примерно в 95 млрд руб. При текущем курсе и ценах на уголь весь актив можно оценить в 100–115 млрд руб. То есть пакет «Мечела» даже с учетом премии за контроль может быть оценен максимум в 70 млрд руб., заключает эксперт.