Владислав Доронин создает новый гостиничный бренд Janu
Владелец сети люксовых отелей Aman Владислав Доронин создает новый гостиничный бренд – Janu. Он призван вернуть людям радость общения, заявляет отельер. Первые три отеля Janu («душа» на санскрите) откроются в 2022 г. в Токио и Черногории, где уже существуют гостиницы Aman, а также в Саудовской Аравии. Девелопером отелей в Черногории и Саудовской Аравии станет Royal Commission for AlUla.
По словам Доронина, работу над новым брендом внутренняя команда Aman вела два года. Создатели нового бренда считают, что одна из самых ценных вещей, которые можно получить от путешествий, – это встречи с новыми людьми. Но люди становятся все более одинокими, слишком зависимыми от цифрового мира и теряют навыки взаимодействия. Отели Janu призваны вернуть людям радость знакомств и общения.
«В то время как я вижу, что другие гостиничные бренды делают больший акцент на здоровье, расслаблении и уединении, многим не хватает волнения, шума и зрелищ, – заявил Доронин. – Janu предлагает гостям «лучшее из обоих миров» и место для истинного восстановления баланса».
По словам директора по глобальным коммуникациям Aman Харриет Роулинсон, отели Janu также будут позиционироваться в премиум-сегменте и ориентированы на богатых путешественников. Однако стоимость проживания в Janu будет ниже, чем в Aman.
По словам Роулинсон, в отелях Janu на одного гостя в среднем будет приходиться четверо сотрудников, в то время как в Aman это соотношение составляет 6:1, заявляет она. (Генеральные менеджеры отелей Amangani в Вайоминге и Aman Le Melezin в Куршевеле рассказывали «Ведомостям», что в их отелях 120 работников на 40 номеров и 90 человек на 31 номер соответственно.)
Операционный директор Aman Роланд Фазель надеется, что Janu привлечет молодую и энергичную аудиторию. Число номеров в Aman не превышает 50, а в некоторых отелях составляет всего 20. В Janu будет до 120 номеров. Многие отели Aman спроектированы таким образом, чтобы постояльцы вилл не встречались друг с другом. А в Janu предусмотрены общие пространства, где гости смогут знакомиться и общаться. В отелях будут играть диджеи, а в числе дополнительных услуг будут экскурсии.
Сеть отелей Aman появилась 32 года назад в Юго-Восточной Азии. Владислав Доронин, один из основателей российской девелоперской компании Capital Group, купил Aman в 2014 г., заплатив за нее $358 млн (с долгами). С тех пор сеть Aman выросла до 41 отеля (большинство из них расположено в Азии), еще девять отелей находятся в стадии строительства. Первый городской отель сети открылся в Токио в декабре 2014 г., в этом году должен открыться Aman в Нью-Йорке. По данным издания Fortune, процент заполняемости Aman выше, чем в среднем по индустрии. Заявленная минимальная стоимость проживания в отеле Aman в низкий сезон – от 1200 евро в сутки.
«С момента покупки Aman в 2014 г. вместе со своей командой я увеличил стоимость компании в 6 раз, – продолжает Доронин. – В результате я чувствую, что мы сделали Aman достаточно сильным, чтобы создать Janu – две совершенно разные, но взаимодополняющие концепции».
Появление новых люксовых гостиничных концепций, ориентированных на обеспеченных молодых людей, многие из которых сделали состояние на стартапах и в компаниях новой экономики, – очевидный тренд последних лет. Например, крупнейшая европейская сеть Accor создала бренд SO/, а сеть Kempinski в прошлом году объявила об открытии первого «молодежного» отеля 7Pines Kempinski на Ибице.