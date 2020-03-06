Владислав Доронин создает новый гостиничный бренд Janu

Сеть отелей Aman появилась 32 года назад в Юго-Восточной Азии. Владислав Доронин, один из основателей российской девелоперской компании Capital Group, купил Aman в 2014 г., заплатив за нее $358 млн (с долгами). С тех пор сеть Aman выросла до 41 отеля (большинство из них расположено в Азии), еще девять отелей находятся в стадии строительства. Первый городской отель сети открылся в Токио в декабре 2014 г., в этом году должен открыться Aman в Нью-Йорке. По данным издания Fortune, процент заполняемости Aman выше, чем в среднем по индустрии. Заявленная минимальная стоимость проживания в отеле Aman в низкий сезон – от 1200 евро в сутки.