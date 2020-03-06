Через «Яндекс» автомобилисты покупают миллион литров топлива в день

В феврале продажи топлива через сервис «Яндекс.Заправки» достигли отметки в 1 млн литров в день, сообщил «Ведомостям» представитель геосервисов IT-холдинга. Общая стоимость продаж через цифровую платформу в течение месяца составила около 1 млрд руб., говорит он. В прошлом году достичь продаж в 1 млрд руб. поисковик смог только к концу апреля.