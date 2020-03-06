Через «Яндекс» автомобилисты покупают миллион литров топлива в день
Стоимость продаваемого через сервисы «Яндекса» топлива достигла 1 млрд рублей в месяц
В феврале продажи топлива через сервис «Яндекс.Заправки» достигли отметки в 1 млн литров в день, сообщил «Ведомостям» представитель геосервисов IT-холдинга. Общая стоимость продаж через цифровую платформу в течение месяца составила около 1 млрд руб., говорит он. В прошлом году достичь продаж в 1 млрд руб. поисковик смог только к концу апреля.
Сервис «Яндекс.Заправки» интегрирован в «Яндекс.Навигатор». Он позволяет автомобилисту расплатиться за топливо, не отходя или даже не выходя из машины. Для этого водителю необходимо заехать на АЗС сети, подписавшей соглашение с «Яндексом», выбрать номер колонки и тип топлива. Тогда приложение позволит оплатить заправку привязанной к сервису банковской картой.
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