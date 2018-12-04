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«Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение

Пользователи приложения смогут также купить топливо впрок и в любой момент залить его в бак на некоторых АЗС
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«Газпром нефть» и компания «Турбо» 4 декабря запустили новый проект: оплата топлива через мобильное приложение, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Турбо» Олег Данилов. Пока эта функция будет доступна на некоторых АЗС компании в Москве и Подмосковье. Из имеющихся в столичном регионе 193 заправок к «Турбо» подключены 24.

Как скоро будут подключены остальные АЗС, Данилов не говорит. Он лишь указывает, что «их количество постоянно увеличивается». Также в ближайшее время приложение станет доступно и в Санкт-Петербурге.

Пользователи «Турбо» смогут купить топливо дешевле. На первом этапе бензин Аи-92 можно будет приобрести по 39,99 руб. за литр, а Аи-95 – по 42,99 руб., говорит Данилов. По данным Московской топливной ассоциации на 3 декабря, на заправках «Газпром нефти» в Москве средние цены выше – 41,87 и 45,09 руб. за литр соответственно.

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