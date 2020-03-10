Совет директоров РЖД наполовину обновится

Совет директоров РЖД состоит из 14 человек, трое из них – независимые директора. Как и в 2019 г., ими предложено снова стать Кристиану Керну, Сергею Недорослеву (сопредседатель «Деловой России») и Сергею Степашину (госсоветник юстиции России). С момента создания в 2003 и до 2010 г. в совете директоров РЖД председательствовал вице-премьер Александр Жуков, с 2011 по 2014 г. – управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов. С 2015 по 2018 г. председателем был Дворкович. После смены правительства в 2018 г. он передал свой пост вице-премьеру Максиму Акимову, курировавшему транспорт. В феврале «Коммерсантъ» сообщал, что главой совета директоров может стать Белоусов.