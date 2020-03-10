Совет директоров РЖД наполовину обновится
В совет директоров Российских железных дорог (РЖД) номинированы шесть новых членов. Согласно списку, с которым ознакомились «Ведомости» (его подлинность подтвердил человек, близкий к РЖД, об этом также сообщило РБК), в новый совет могут войти первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Сазанов, первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров Совкомфлота Сергей Франк и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Они заменят гендиректора «Почты России» Максима Акимова, председателя комиссии РСПП по электроэнергетике Григория Березкина, председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, советника президента «Объединенной авиастроительной корпорации» Владимира Пучкова, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и замминистра экономики Михаила Расстригина.
Совет директоров РЖД состоит из 14 человек, трое из них – независимые директора. Как и в 2019 г., ими предложено снова стать Кристиану Керну, Сергею Недорослеву (сопредседатель «Деловой России») и Сергею Степашину (госсоветник юстиции России). С момента создания в 2003 и до 2010 г. в совете директоров РЖД председательствовал вице-премьер Александр Жуков, с 2011 по 2014 г. – управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов. С 2015 по 2018 г. председателем был Дворкович. После смены правительства в 2018 г. он передал свой пост вице-премьеру Максиму Акимову, курировавшему транспорт. В феврале «Коммерсантъ» сообщал, что главой совета директоров может стать Белоусов.
По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб.
Изменения в совете директоров РЖД давно назрели, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Сокращение перевозок и грузооборота, снижение цен на уголь, который был драйвером роста грузооборота в предыдущие годы, и отставание по вводу объектов на БАМе и Транссибе в сочетании с растущим спросом на экспорт в направлении портов Дальнего Востока ставит перед менеджментом и советом директоров РЖД сложные задачи. И новый состав СД выглядит способным более эффективно их решать», – уверен эксперт.
Представитель РЖД от комментариев отказался, как и представитель секретариата Белоусова. «Ведомости» направили запросы представителям Минэкономразвития и в пресс-службу правительства.
В подготовке статьи участвовали Анна Червонная, Елизавета Базанова