Погрузка на сети РЖД упала после трех лет роста
Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД) в 2019 г. сократилась на 0,9% до 1,278 млрд т. Об этом сообщила сама госмонополия. До 2019 г. погрузка росла три года подряд. Например, в 2018 г. – на 2,2%.
В 2019 г. снизились погрузки угля и нефти с нефтепродуктами, на которые приходится почти половина железнодорожных перевозок. Первого – на 0,8% до 372 млн т, вторых – на 1,9% до 232 млн т. Перевозки других грузов, входяших в топ-5 (строительные грузы, железная и марганцевая руда, удобрения) выросли – вплоть до 3%, но не смогли изменить общей картины. Больше всего в 2019 г. упала погрузка зерна (на 20,1% до 21,7 млн т), наибольший рост продемонстрировали перевозки цемента (на 4,7% до 26,3 млн т), следует из данных РЖД.
Для РЖД снижение погрузки не стало неожиданным. Но базовый прогноз предполагал меньшее падение – на 0,5%. В первой половине 2019 г. компания и вовсе рассчитывала на рост в 1,5%. Особенно неудачными оказались последние два месяца прошлого года, в ноябре и декабре падение погрузки составило 1,9 и 2% соответственно. Это вызвано прежде всего ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, что побудило производителей основных товаров накапливать запасы готовой продукции на складах в ожидании роста цен, комментирует представитель РЖД.
Падение погрузки угля наблюдается впервые с 2009 г., подчеркивает заместитель гендиректора ИПЕМа Владимир Савчук. «Основная причина – неблагоприятная экономическая конъюнктура на внешнем рынке, в основном европейском, – поясняет он. – Мировые цены, которые с 2014 г. неуклонно увеличивались, за короткое время резко сократились до уровня 2016 г.». Падение погрузки нефти и нефтепродуктов он связывает с усилением конкуренции со стороны других видов транспорта, прежде всего трубопроводного. «Например, в истекшем году запущен нефтепродуктопровод до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, что привело к значительному снижению погрузки сырой нефти», – напоминает Савчук.
Снижение погрузки угля в 2019 г. во многом связано с сокращением его потребления странами Европы, нефти и нефтепродуктов – с ремонтами на крупных НПЗ и уходом части объемов на трубопроводный транспорт, комментирует представитель крупнейшего в России частного железнодорожного оператора, Первой грузовой компании (ПГК). Среди других факторов – незавершенная модернизация Восточного полигона, указывает он. Ограничения инфраструктуры не позволили оперативно восполнить провалы в погрузке, соглашается председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Эта проблема, например, мешала перебрасывать невостребованный уголь с европейского направления на восточное, указывает директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Негативное влияние на погрузку угля также оказало сокращение его потребления на внутреннем рынке из-за аномально теплой погоды, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Рост погрузки строительных грузов и цемента представитель ПГК связывает с реализацией крупных национальных проектов – например, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». «По предварительным прогнозам, эта тенденция сохранится и в 2020 г., – говорит собеседник «Ведомостей». – Рост, как и в прошлом году, также стоит ожидать в сегментах железной руды и удобрений, товаров, перевозимых в контейнерах». Между тем в 2020 г. может усилиться падение погрузки угля, опасается сотрудник другой крупной операторской компании.
РЖД рассчитывает, что общая погрузка на сети железных дорог в 2020 г. вернется к росту. В финансовом плане монополии предусмотрен среднегодовой прирост погрузки в 2020–2022 гг. в размере 2,5% и этот прогноз сохраняется, говорит представитель РЖД.
По оценкам ИПЕМа, в 2020 г. погрузка на сети РЖД может увеличиться на 0,6–1%. Росту будет способствовать восстановление экономической конъюнктуры на внешних рынках, прежде всего для угля, черных металлов, а также сохранение положительной динамики прочих групп грузов, таких как химические и минеральные удобрения, руда, строительные грузы, перечисляет Савчук. «Кроме того, високосный год прибавит 0,25–0,3 п. п. погрузки», – отмечает он.
В 2020 г. погрузка на сети РЖД сохранится на уровне прошлого года, считает Иванкин. «Аномально теплая погода продолжит негативно влиять на потребление угля на внутреннем рынке, а увеличить экспортные отгрузки в порты Дальнего Востока будет крайне тяжело», – замечает Бурмистров.