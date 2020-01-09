Погрузка на сети РЖД упала после трех лет роста

В 2019 г. снизились погрузки угля и нефти с нефтепродуктами, на которые приходится почти половина железнодорожных перевозок. Первого – на 0,8% до 372 млн т, вторых – на 1,9% до 232 млн т. Перевозки других грузов, входяших в топ-5 (строительные грузы, железная и марганцевая руда, удобрения) выросли – вплоть до 3%, но не смогли изменить общей картины. Больше всего в 2019 г. упала погрузка зерна (на 20,1% до 21,7 млн т), наибольший рост продемонстрировали перевозки цемента (на 4,7% до 26,3 млн т), следует из данных РЖД.