AirBaltic первая в мире приостанавливает полеты из-за коронавируса
С 17 марта до 14 апреля латвийская AirBaltic временно приостанавливает полеты. Об этом авиакомпания объявила 14 марта. Этот шаг связан с решением правительства Латвии об ужесточении мер безопасности для ограничения распространения коронавируса, сообщила пресс-служба национального латвийского перевозчика.
Латвия 12 марта объявила о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса. До 14 апреля закрываются все учебные заведения, запрещаются массовые мероприятия. Власти призвали граждан вообще не путешествовать в другие страны.
AirBaltic – крупнейшая прибалтийская авиакомпания, в 2019 г. перевезла 5 млн пассажиров. Правительству Латвии принадлежит 80,05% акций авиакомпании.
AirBaltic до пандемии коронавируса выполняла около 450 рейсов в неделю из своего основного хаба в Риге и около 50 рейсов в неделю – из Таллина, следует из расписания перевозчика. Россия входила в число популярнейших направлений AirBaltic: из Риги она летала в «Шереметьево» 26 раз в неделю, в Санкт-Петербург – 22 раза в неделю. По своей модели AirBaltic является лоукостером и была популярна у россиян, так как давала возможность дешево улететь в Европу с пересадкой в Риге: из столицы Латвии AirBaltic летает в 45 городов, не считая российских.
Правительство России с 16 марта ограничило авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией: теперь лететь можно только из столиц этих государств и только в терминал F аэропорта «Шереметьево». Если бы не решение латвийского правительства, AirBaltic могла бы продолжить полеты в Москву.
AirBaltic стала первой авиакомпанией, которая заявила о полной приостановке полетов из-за коронавируса. При этом о прекращении деятельности перевозчик не сообщает. «После месячного простоя, когда, скорее всего, не ведутся продажи билетов, авиакомпания может возобновить деятельность только за счет государственных субсидий или кредитов», – говорит гендиректор компании Infomost Борис Рыбак.
Представитель AirBaltic на запрос «Ведомостей» 15 марта не ответил.
Ранее многие европейские авиакомпании сообщали о массовой отмене рейсов и остановке части парка. Тысячи рейсов отменила Norwegian – крупнейший европейский перевозчик из Европы в США. Последние ввели запрет на полеты из Европы, разрешив только рейсы из Великобритании. Вторая по величине авиакомпания Европы – Lufthansa сообщила о сокращении до 50% своих рейсов. Для нее также закрылся рынок США, а ранее катастрофически упал спрос на полеты в Юго-Восточную Азию – Lufthansa была крупнейшим игроком на рынке прямых перелетов из Европы в Китай, Японию и Южную Корею.
Даже при остановке полетов у авиакомпании остается такая высокая статья расходов, как лизинговые платежи за самолеты, продолжает Рыбак. Причем договориться с лизинговыми компаниями о возврате части парка будет очень сложно. Проблема коронавируса глобальная, и все авиакомпании мира ищут способ сократить флот. В парке AirBaltic, по данным сервиса flightradar24, 37 судов: три возрастных Boeing 737-300, 22 новейших Airbus A220-300 и 12 турбовинтовых Bombardier Dash 8-400.
«Ситуация форс-мажорная, и лизинговые компании должны будут идти навстречу перевозчикам, например предоставлять каникулы по лизинговым выплатам. С другой стороны, всем помочь лизингодатели не смогут, помогать будут наиболее важным клиентам, чей крах был бы наиболее болезненным. Здесь актуальна ситуация, что долг в миллион – это проблема должника, долг в миллиард – проблема кредитора», – говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
С января в мире свирепствует коронавирус, в марте главным очагом его распространения стала Европа. На 15 марта, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было 153 500 заразившихся, 5700 человек умерло.