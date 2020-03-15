AirBaltic первая в мире приостанавливает полеты из-за коронавируса

AirBaltic до пандемии коронавируса выполняла около 450 рейсов в неделю из своего основного хаба в Риге и около 50 рейсов в неделю – из Таллина, следует из расписания перевозчика. Россия входила в число популярнейших направлений AirBaltic: из Риги она летала в «Шереметьево» 26 раз в неделю, в Санкт-Петербург – 22 раза в неделю. По своей модели AirBaltic является лоукостером и была популярна у россиян, так как давала возможность дешево улететь в Европу с пересадкой в Риге: из столицы Латвии AirBaltic летает в 45 городов, не считая российских.