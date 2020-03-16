Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель

Падение цен на нефть до $25–30 за баррель в течение 3–5 лет Минфин называл средним ценовым шоком и оценивал выпадающие нефтегазовые доходы в 5–14% ВВП. Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики пишет, что падение цен на нефть до $25 за баррель в 2020 г. и закрепление их в районе $30–35 в 2021–2022 гг. приведут к ухудшению перспектив экономического роста и увеличению оттока капитала. Ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий в рисковом сценарии могут привести к краткосрочному сильному повышению годовой инфляции до 6,5–8% в 2020 г. с возвратом к целевым 4% к середине 2021 г., писал ЦБ, а заметное снижение внешнего спроса и другие негативные факторы могут стать причиной того, что ВВП начнет сокращаться – на 1,5–2,0% в 2020 г.