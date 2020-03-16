Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель
16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель. Последний раз она опускалась ниже этой отметки в январе 2016 г.
16 марта стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97. Последний раз нефть стоила столько в январе 2016 г.
Цены на нефть начали снижаться в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. В начале марта Россия не стала продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, после чего и Россия, и ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу. Цены реагировали провалом – в один день достигли $31,29, падение составило 30%, – правда, быстро вернулись к $36.
Нынешнее падение вызвала Федеральная резервная система (ФРС) США – она решила снизить базовые ставки до 0–0,25%. А незадолго перед тем ФРС еще и объявила, что переходит к политике количественного смягчения: обещает купить облигаций дополнительно на $700 млрд, из них на $500 млрд – казначейских бумаг США.
Действия ФРС восприняты рынком негативно, говорит главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович: «Такая мягкость ФРС дает рынкам ясный сигнал, что деструктивное воздействие [коронавируса] на мировую экономику, и экономику США в частности, может быть колоссальным».
Из-за глобальных усилий правительств по борьбе с распространением коронавируса в 2020 г. в мире может произойти наибольшее снижение спроса на нефть в истории, предупреждает Bloomberg: потребление нефти в 2020 г., говорят аналитики, может снизиться на 1,3–2,8 млн баррелей в сутки.
1 апреля прекращает действовать соглашение об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК и угроза ценовой войны может быть реализована, сказал Покатович: «Ближневосточные экспортеры уже приступили и к активному снижению цен, и к увеличению поставок нефти основным покупателям». В ближайшие дни нефтяные цены могут опуститься ниже $30 за баррель, а в следующие две недели – держаться в диапазоне $25–35.
Быстро волатильность не успокоится, нефть будет лихорадить около месяца, цена может на краткий срок уйти к $20 за баррель, считает главный инвестиционный стратег «БКС брокера» Максим Шеин, но в мае рынок стабилизируется на отметке около $35 за баррель.
Борьба за покупателя
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков: «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен». Замминистра энергетики Павел Сорокин в феврале 2019 г. говорил в интервью «Ведомостям», что операционные затраты на добычу российской нефти составляют $3–10 за баррель, еще $5–10 – капитальные затраты, $5 – транспортировка, а все остальное – налоги, которые могут быть скорректированы.
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в ноябре 2019 г. утверждала, что себестоимость российской нефти составляет более $40 за баррель, а саудовской – около $17, это самый низкий показатель в мире.
Саудовская Аравия готовится в 3 раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене $25 за баррель, сообщало Bloomberg. По данным Reuters, Саудовская Аравия ведет переговоры с крупными европейскими покупателями российской нефти, предлагая им более дешевое сырье.
«Saudi Aramco может выдержать очень низкие цены на нефть и может выдержать их в течение долгого времени посравнению с другими крупными компаниями отрасли». 16 марта 2020 г.
Saudi Aramco намерена весь апрель поддерживать поставки нефти на максимуме –12,3 млн баррелей в сутки, заявил 16 марта гендиректор компании Амин Нассер: предельную мощность она сможет поддерживать без дополнительных затрат целый год.
При ценах на нефть ниже $30 за баррель прибыли российских нефтяных компаний снизятся, но меньше, чем цены, говорит вице-президент и старший кредитный эксперт Moody’s Артем Фролов. По его данным, снижение издержек на добычу из-за ослабления рубля и небольшие затраты на транспортировку позволят российским компаниям конкурировать с американскими и европейскими производителями: «У ближневосточных конкурентов операционные издержки сопоставимы с российскими или еще ниже, поэтому они могут демпинговать в течение какого-то времени и уже заявили, что будут это делать».
Шок для бюджета
Падение цен на нефть до $25–30 за баррель в течение 3–5 лет Минфин называл средним ценовым шоком и оценивал выпадающие нефтегазовые доходы в 5–14% ВВП. Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики пишет, что падение цен на нефть до $25 за баррель в 2020 г. и закрепление их в районе $30–35 в 2021–2022 гг. приведут к ухудшению перспектив экономического роста и увеличению оттока капитала. Ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий в рисковом сценарии могут привести к краткосрочному сильному повышению годовой инфляции до 6,5–8% в 2020 г. с возвратом к целевым 4% к середине 2021 г., писал ЦБ, а заметное снижение внешнего спроса и другие негативные факторы могут стать причиной того, что ВВП начнет сокращаться – на 1,5–2,0% в 2020 г.
Особое значение для бюджета имеет рублевая цена барреля, говорит директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Текущая рублевая цена опустилась в район 2000 руб. за баррель, это почти на 900 руб. меньше, чем средняя стоимость сырья (в реальном выражении) за последние 15 лет, посчитал он. Но федеральный бюджет сейчас готов к ценовым шокам гораздо лучше, чем в 2008 или в 2014 г., – есть плавающий курс, сформированы резервы, успокаивает Борисов.
Представители Минэнерго, Минфина, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и Saudi Aramco не ответили на запросы «Ведомостей».