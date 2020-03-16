Почему ФРС снизила ставку до нуля
ФРС США этой ночью во второй раз меньше чем за месяц экстренно снизила ставку и запустила программу количественного смягчения на $700 млрд. Держать ставку на околонулевом уровне регулятор намерен, пока не убедится, что «экономика перенесла последние события и стремится к максимальной занятости и ценовой стабильности». С чем связаны такие беспрецедентные действия американского регулятора и что это значит для рынков, объясняют экономисты.
Главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков:
Обычно ФРС ведет обширные консультации с представителями банковского сектора и промышленности при принятии решений по ставкам, т. е. учитывает данные, которые пока не отражены текущей статистикой. В этом смысле рынок полагается на следующую логику – неожиданное и значительное снижение ключевой ставки говорит о том, что замедление может быть еще существеннее, чем текущий консенсус. Снижение текущей ставки денежного рынка – это не всегда самый эффективный инструмент и в обычных условиях ненулевых ставок, главный инструмент – это управление ожиданиями предприятий и банков. В этом смысле рынок будет ждать новых прогнозов по ставке проголосовавшего почти единогласно комитета по операциям на рынке ФРС.
Главный стратег «Атона» Александр Кудрин:
Рынок ждал от ФРС новых шагов, и в некотором смысле регулятор не мог не оправдать ожиданий. Связанная с коронавирусом неопределенность привела к распродажам в последние недели, а бегство инвесторов – это прямой признак кризиса доверия в финансовой системе. Поэтому с точки зрения финансовых рынков снижение ставки и предоставление ликвидности – способ это доверие вернуть. Вопрос в том, достаточно ли монетарных мер, чтобы остановить продажи. Все-таки в части преодоления экономических последствий коронавируса (а именно беспокойство в отношении перспектив экономического роста и привело к оттокам с рынков) акцент следует смещать в сторону фискальных мер. С другой стороны, частично США уже ввели и такие меры (ряд мер, связанных с введением ЧП в пятницу, оплата больничных отдельным категориям граждан, закупки нефти и т. д.), но потребуется время, чтобы оценить их эффективность.
Директор по инвестициям «Сбербанк управление активами» Ренат Малин:
Объявление ФРС беспрецедентных мер призвано успокоить рынки относительно возможных проблем в банковской системе на фоне резкой переоценки фондовых индексов. Эти меры не могут оказать немедленного стимулирующего влияния на экономику, проблемы в которой носят структурный характер, тем не менее они призваны сгладить последствия для экономики на среднесрочном горизонте.
Главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова
ФРС пытается действовать на опережение в условиях, когда рынки уже ожидали снижения ставки на 100 базисных пунктов. Регулятор пытается не допустить перерастания текущего спада на рынках в полномасштабный кризис ликвидности и дефолтов закредитованных компаний. К сожалению, даже столь резкое снижение ставки вряд ли позволит предотвратить спад в американской экономике во втором, а возможно, и в третьем квартале с учетом того, что дешевые деньги не в состоянии компенсировать текущее падение спроса, вызванное расширением карантина. При этом экстренное снижение ставок в развитых странах для стабилизации ситуации не вполне применимо на развивающихся рынках, где аналогичные меры могут усугублять отток капитала.
Главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович:
Даже столь активные меры монетарной поддержки могут быть абсорбированы рыночным негативом, связанным с будущей неопределенностью. Данные столь агрессивные и неожиданные шаги от ФРС в текущих условиях могут восприниматься частью участников рынка как еще один сигнал в пользу масштабного деструктивного воздействия вируса на мировой экономический рост. Данные опасения инвесторов начинают подтверждаться данными статистики – макроэкономические показатели в Китае за январь – февраль показали колоссальный спад (промпроизводство – 13,5%, розничная торговля – 20,5%, инвестиции – 24,5%). Данная статистика, вероятно, также выступает в пользу весьма сдержанной реакции рынка на мягкость ФРС. Эффективность мер монетарной мягкости может оказаться весьма ограниченной в формате поддержки рынков в борьбе с вирусным давлением. В перспективе масштабы монетарной поддержки, вероятно, будут увеличиваться. Полагаем, что «количественное смягчение» с текущих объемов выкупа в $700 млрд будет расширяться. Также мы не можем исключать и перехода ставок в США в отрицательную зону в случае масштабного распространения заболевания в Штатах.
В перспективе также ожидаем усиления и фискальных мер поддержки в виде различных прямых субсидий, налоговых послаблений и каникул и т. д. В ближайшей перспективе рынки могут оставаться в процессе поисков дна, другими словами, снижение может продолжиться. При снижении нефтяных цен к уровням $30/барр. и ниже рубль будет слабеть к 75–77 руб./$.
Гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев:
Распространение коронавируса стало для США одновременно и экономической, и политической проблемой. Крупнейший после 1987 г. обвал на рынках, проблемы с рефинансированием корпоративных долгов, блокировка поставок техники из Китая и разрыв производственно-логистических цепочек корпораций Кремниевой долины, проблемы авиационной отрасли, возможные потери рабочих мест из-за карантина и проч. – все это представляет для президента Дональда Трампа серьезную угрозу на выборах. Сейчас Трамп перехватил инициативу у демократов и вынудил ФРС принять чрезвычайные меры, которые используются только в кризис, потому что на кону политическое будущее. Формально меры ФРС были приняты, поскольку появляется все больше свидетельств того, что американская экономика сильно пострадала от вируса. Но главная проблема в другом. Дисбаланс мировой экономики и колоссальные долги никуда не делись. Такие экстренные меры лишь замаскируют проблемы на какое-то время. Но когда придет время бороться с настоящим мировым кризисом, то большая часть мер и инструментов будет уже использована и это лишь усилит будущие проблемы.
Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин:
Решение ФРС было продиктовано потенциальным серьезным замедление экономики, прежде всего в сфере услуг. Как показали февральские данные по Китаю, негативный эффект от короновируса оказался гораздо хуже ожиданий. Проактивные действия регулятора способны смягчить негативные последствия для экономики, однако эффективность мер ограничена немонетарной составляющей кризиса.
Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук:
ФРС оказалась заложником ситуации, и инвесторы, и местные политики ждали от нее снижения ставки (правда, на плановом заседании 18 марта). Тот факт, что ФРС даже не стала дожидаться среды, указывает на растерянность регулятора и усиливает негативные настроения на рынках.
Снижение ставки и меры по поддержке ликвидности действительно необходимы, чтобы избежать краха финансовой системы и не подлить масла в огонь. Проблема в том, что ФРС за счет столь колоссальных мер почти не оставила себе пространства для маневра на будущее, а эффект от них очень короткий и его легко могут перевесить другие новости: азиатские, европейские и российский рынки сегодня уже падают, как и фьючерсы на S&P 500, после публикации макроэкономической статистики по Китаю, где только розничные продажи в январе – феврале рухнули на 20,5% год к году. Судя по темпам распространения вируса за пределами Китая, можно ждать столь же сильного падения на десятки процентов и в других странах, а это монетарными стимулами «не вылечить». Так что, скорее всего, мы еще увидим массовые распродажи, и не раз. В этих условиях нужно прежде всего разбираться со здравоохранением и купировать распространение вируса – без этого ликвидность и низкие ставки не помогут.
Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов:
Такие экстренные меры связаны с продолжающейся эпидемией коронавируса. За выходные ее распространение ускорилось; по данным ВОЗ, за последние сутки количество заболевших выросло на рекордные 11 000. В этих условиях страны объявляют чрезвычайное положение и закрывают границы. Вероятно, эпидемия приведет к очень резкому падению экономической активности и вызовет рецессию во многих странах, как это произошло в Китае. В этих условиях рынки сегодня утром падают, несмотря на экстренные действия ФРС США, которая исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом. Поэтому в текущих условиях определяющее воздействие на экономику и рынки будут оказывать фискальные меры.
Для дополнительной поддержки экономики ФРС теоретически могла бы начать выкупать ценные бумаги нефинансового сектора, однако в настоящий момент такие меры запрещены законом о ФРС США (Federal Reserve Act). Тем не менее, если конгресс США внесет изменения в этот закон и Казначейство США гарантирует, что покроет убытки ФРС по подобным операциям, она может приступить к ним. Но, скорее всего, это произойдет не в ближайшем будущем. Также ФРС США гипотетически могла бы перейти к отрицательным процентным ставкам, но учитывая неоднозначное влияние таких мер на экономику, мы также не предполагаем, что это возможно в скором времени.
Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов:
С одной стороны, это поддержка потенциального кредитования, и в этом смысле все правильно. Но как рынки и бизнес должны воспринять два внеочередных снижения, причем второе сразу на 1%? Вероятно, как сигнал огромных ожидаемых проблем. В этом плане время и размер снижения не до конца очевидны. Но раз ФРС обсчитала большой риск, то лучше сразу реагировать.