Почему ФРС снизила ставку до нуля

Снижение ставки и меры по поддержке ликвидности действительно необходимы, чтобы избежать краха финансовой системы и не подлить масла в огонь. Проблема в том, что ФРС за счет столь колоссальных мер почти не оставила себе пространства для маневра на будущее, а эффект от них очень короткий и его легко могут перевесить другие новости: азиатские, европейские и российский рынки сегодня уже падают, как и фьючерсы на S&P 500, после публикации макроэкономической статистики по Китаю, где только розничные продажи в январе – феврале рухнули на 20,5% год к году. Судя по темпам распространения вируса за пределами Китая, можно ждать столь же сильного падения на десятки процентов и в других странах, а это монетарными стимулами «не вылечить». Так что, скорее всего, мы еще увидим массовые распродажи, и не раз. В этих условиях нужно прежде всего разбираться со здравоохранением и купировать распространение вируса – без этого ликвидность и низкие ставки не помогут.