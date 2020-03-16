ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Распространение коронавируса стало для США одновременно и экономической, и политической проблемой, говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Он отмечает, что президент США Дональд Трамп «перехватил инициативу у демократов» и вынудил ФРС принять чрезвычайные меры, которые, по его словам, используются только в кризис, «потому что на кону политическое будущее». По мнению эксперта, формально меры ФРС были приняты, поскольку появляется все больше свидетельств того, что американская экономика сильно пострадала от вируса. «Такие экстренные меры лишь замаскируют проблемы на какое-то время. Но когда придет время бороться с настоящим мировым кризисом, то большая часть мер и инструментов будет уже использована и это лишь усилит будущие проблемы», – заявил Лосев.