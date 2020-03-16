ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Такое решение в ФРС объяснили борьбой с последствиями распространения коронавируса, вспышка которого «нарушила экономическую активность во многих странах, включая США».
Ставку на околонулевом уровне планируется сохранять до тех пор, пока регулятор не будет уверен, «что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности». Эта мера позволит поддержать экономическую активность, не допустить роста безработицы и удержать инфляцию в пределах 2%, указано в сообщении. ФРС также планирует в течение ближайших месяцев увеличить свой портфель облигаций США на общую сумму $700 млрд, из которых $500 млрд придется на казначейские бонды, а $500 млрд – на ипотечные.
ФРС также поменяла условия кредитов, выдаваемых банкам напрямую через так называемое дисконтное окно. Ставка по таким кредитам понижена на 1,5 п. п. Это новый исторический минимум дисконтной ставки. Кроме того, ФРС увеличила срок по таким займам с одного дня до 90 дней.
Это уже второе снижение ставки за месяц. 3 марта ФРС объявила о снижении ставки сразу на 0,5 п. п. до 1–1,25%. Это было первое со времен кризиса 2008 г. снижение между плановыми заседаниями комитета по операциям на открытом рынке ФРС. А двух снижений подряд между заседаниями не было еще никогда с 1994 г., когда ФРС начала официально сообщать об изменении процентных ставок.
По данным торгов в Гонконге на 10.10 мск, индекс Hang Seng упал на 4,38% до 22,980 пункта. На биржах материкового Китая индекс Shanghai Composite закрылся на уровне 2789,25 пункта, снизившись на 3,4% к уровню предыдущего закрытия, индекс акций Шэньчжэньской биржи SZSE Component закрылся на уровне 10 250 (-5,61%).
Главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович утверждает, что даже столь активные меры монетарной поддержки могут быть абсорбированы рыночным негативом, связанным с будущей неопределенностью. Данные столь агрессивные и неожиданные шаги от ФРС в текущих условиях могут восприниматься частью участников рынка как еще один сигнал в пользу масштабного деструктивного воздействия вируса на мировой экономический рост, утверждает эксперт. Он также указал, что в перспективе масштабы монетарной поддержки могут увеличиться (с текущих объемов выкупа в $700 млрд).
«В начале дня в понедельник мы видим, что рынки остаются в зоне спада – как фондовые площадки, так и нефтяные цены. Полагаем, что в ближайшей перспективе рынки могут оставаться в процессе поисков дна, другими словами, снижение может продолжиться», – утверждает Покатович. Также, по его мнению, российский Центробанк на мартовском заседании оставит уровень ключевой ставки без изменений.
Распространение коронавируса стало для США одновременно и экономической, и политической проблемой, говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Он отмечает, что президент США Дональд Трамп «перехватил инициативу у демократов» и вынудил ФРС принять чрезвычайные меры, которые, по его словам, используются только в кризис, «потому что на кону политическое будущее». По мнению эксперта, формально меры ФРС были приняты, поскольку появляется все больше свидетельств того, что американская экономика сильно пострадала от вируса. «Такие экстренные меры лишь замаскируют проблемы на какое-то время. Но когда придет время бороться с настоящим мировым кризисом, то большая часть мер и инструментов будет уже использована и это лишь усилит будущие проблемы», – заявил Лосев.