ФРС США снизила процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%. Это первое со времен кризиса 2008 г. снижение между плановыми заседаниями комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
Члены комитета единогласно одобрили смягчение денежной политики. ФРС также дала понять, что может принять дополнительные стимулирующие меры. «Комитет пристально отслеживает развитие ситуации и ее воздействие на перспективы экономики, будет использовать свои инструменты и действовать, как должно, чтобы поддержать экономику», – говорится в заявлении.
Ранее во вторник министры финансов и руководители центробанков стран большой семерки заявили по итогам телеконференции друг с другом, что готовы предпринимать совместные действия, включая меры по фискальному стимулированию, чтобы снизить экономические риски от распространения коронавируса. «Учитывая потенциальное влияние [вируса] COVID-19 на мировой экономический рост, мы подтверждаем свою готовность использовать все надлежащие инструменты политики, чтобы обеспечить сильный, устойчивый рост и защиту от рисков его замедления», – говорится в их заявлении.
В понедельник Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. А также допустила еще более серьезное замедление, если вспышка вируса будет более длительной и сильной, – вплоть до 1,5% в 2020 г.
Снижение процентной ставки ФРС рынки стали прогнозировать уже на прошлой неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до исторического минимума (ниже уровня 1,3–1,4%, от которого она трижды отталкивалась в 2012–2019 гг.). В понедельник доходность опустилась до 1,085%. Рынок процентных фьючерсов показывал, что инвесторы ожидают снижения ставки ФРС на 0,5 п. п. на ближайшем заседании, которое должно состояться через две недели. Всего неделей раньше он оценивал вероятность снижения на 0,25 п. п. в 20%.
Но ФРС сыграла на опережение.
«Поскольку это глобальный шок, можно ждать цикла скоординированного смягчения денежной политики, – отмечал в понедельник Салман Ахмед, главный инвестиционный стратег Lombard Odier Investment Managers. – Больше всего возможностей для смягчения у ФРС, тогда как другие ведущие экономики на этом этапе скорее окажут моральную поддержку. В Европе и Японии только более значительный фискальный стимул может оказать поддержку [экономическому] росту».
Банк Японии пообещал принять меры в ответ на негативное влияние коронавируса, а высокопоставленный представитель Европейского центробанка говорил в понедельник, что ЕЦБ может еще больше снизить и без того отрицательные ставки, пишет The Wall Street Journal. Во вторник ЦБ Австралии опустил ставку с 0,75 до 0,5%.
На прошлой неделе мировые фондовые рынки рухнули после того, как коронавирус стал быстро распространяться в Европе, Южной Корее и Иране. Фондовые индексы США и Европы упали более чем на 10% с рекордных уровней, недельное падение стало самым сильным с 2008 г.
В прошлом году ФРС, снижая ставку, чтобы предотвратить замедление экономики США, не раз заявляла: она будет действовать агрессивно при первых признаках ухудшения ситуации с потребительскими расходами и занятостью, потому что из-за низкого уровня ставки у нее не так много возможностей бороться с рецессией в экономике. Распространение коронавируса в США (в стране от него умерло уже шесть человек) может оказать влияние на уверенность потребителей, особенно если придется закрывать школы и компании, отменять массовые мероприятия и проч. Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз роста ВВП США до 0,9% в годовом исчислении в I квартале и до нуля – во II квартале.