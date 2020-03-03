ФРС США снизила процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта

В прошлом году ФРС, снижая ставку, чтобы предотвратить замедление экономики США, не раз заявляла: она будет действовать агрессивно при первых признаках ухудшения ситуации с потребительскими расходами и занятостью, потому что из-за низкого уровня ставки у нее не так много возможностей бороться с рецессией в экономике. Распространение коронавируса в США (в стране от него умерло уже шесть человек) может оказать влияние на уверенность потребителей, особенно если придется закрывать школы и компании, отменять массовые мероприятия и проч. Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз роста ВВП США до 0,9% в годовом исчислении в I квартале и до нуля – во II квартале.