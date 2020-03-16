Курс доллара вырос до 75 рублей, евро – выше 84 рублей

По данным Мосбиржи, к 11.30 мск курс евро достиг 84,16 руб., тогда как на открытии торгов евро стоил 82,53 руб., а к 11.00 мск – дороже 83 руб. Курс доллара к этому времени почти достиг 75 руб., максимальная стоимость доллара к этому моменту была 74,9975 руб.