Курс доллара вырос до 75 рублей, евро – выше 84 рублей
По данным Мосбиржи, к 11.30 мск курс евро достиг 84,16 руб., тогда как на открытии торгов евро стоил 82,53 руб., а к 11.00 мск – дороже 83 руб. Курс доллара к этому времени почти достиг 75 руб., максимальная стоимость доллара к этому моменту была 74,9975 руб.
Продолжили падение индексы РТС и Мосбиржи. К 11.57 мск индекс РТС упал на 4,67%, индекс Мосбиржи – на 2,96%.
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.