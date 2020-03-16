Курс рубля упал на открытии Мосбиржи

Такие экстренные шаги доказывают, что экономические последствия коронавируса становятся все ощутимее, при этом монетарных мер недостаточно для того, чтобы восстановить производственные цепочки и спрос, пока вирус продолжает распространяться, заявил «Ведомостям» старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «Опубликованная сегодня статистика по производству в Китае оказалась даже хуже, чем ожидалось: объем промпроизводства в январе – феврале упал на 13,5% год к году, инвестиции в основной капитал – на 24,5%, розничные продажи – на 20,5%. В этих условиях решение ФРС снизить ставку и увеличить скупку активов не успокоило инвесторов, а только больше спровоцировало продажи: фьючерсы на S&P 500, к примеру, сегодня утром теряют 4,8%», – отметил аналитик.