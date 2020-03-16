Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца

Проблем с поставками мясной продукции не ожидается, в России перепроизводство птицы и свинины, заверил президент Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Чтобы обеспечить запасы, производителям мяса придется увеличить мощности для хранения замороженной продукции, считает он. Еще одна идея – увеличить загрузку складов и распределительных центров ритейлеров, говорит участник совещания в Минсельхозе. К Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) такие предложения пока не поступали, сказал представитель ассоциации. «Формирование достаточных товарных запасов – один из приоритетов ритейла на данный момент», – добавил он.