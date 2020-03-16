Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства. Пока ситуация стабильна, но Минсельхоз намерен обеспечить устойчивость отрасли «в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке».
В ведомстве создан оперативный штаб для контроля и мониторинга ситуации на продовольственных рынках, Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные в регионах. Они будут анализировать запасы продовольствия и цены в торговых сетях.
Ранее в России резко вырос спрос на товары повседневного спроса – крупы, макароны, туалетную бумагу. Сперва ажиотаж возник в крупных онлайн-магазинах, к выходным 14–15 марта он дошел и до федеральных сетей в Москве. Кое-где опустели полки с крупами, пропали популярные товары.
По данным министерства, представители регионов на совещании рассказали, что не видят существенных колебаний цен, в том числе на макароны, консервы и крупы. В Краснодарском крае обстановка стабильная, угрозы продовольственной безопасности нет, заверил Андрей Коробка, вице-губернатор края. По его словам, социально важными продовольственными товарами регион обеспечен.
Проблем с поставками мясной продукции не ожидается, в России перепроизводство птицы и свинины, заверил президент Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Чтобы обеспечить запасы, производителям мяса придется увеличить мощности для хранения замороженной продукции, считает он. Еще одна идея – увеличить загрузку складов и распределительных центров ритейлеров, говорит участник совещания в Минсельхозе. К Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) такие предложения пока не поступали, сказал представитель ассоциации. «Формирование достаточных товарных запасов – один из приоритетов ритейла на данный момент», – добавил он.
Производителям непонятно, как увеличить поставки. «И так компания уже работает в полную силу, увеличивает закупки сырья и производство. Каким образом можно увеличить производство – непонятно», – сетует сотрудник крупного поставщика бакалеи. Также неясно, как не допустить роста цен, – сырье уже дорожает после падения курса рубля, добавляет он.