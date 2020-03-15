Правительство просит ритейлеров оценить запасы
Минпромторг 13 марта запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС; объединяет крупнейшие региональные сети) данные, на сколько дней у розницы хватит запасов социально значимых товаров и как быстро – в случае непредвиденных обстоятельств – они смогут нарастить поставки этих товаров.
АКОРТ и СНС должны предоставить данные к 16 марта. Минпромторг ссылается на поручение зампреда правительства Татьяны Голиковой. Ее представитель от комментариев отказался.
Минпромторг запросил данные о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, говядине, свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, рисе, пшене, гречке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока и др.
15 марта Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, провел совещание с розницей о ситуации на продовольственном рынке, рассказали «Ведомостям» два участника встречи. Один из них говорит, что чиновники хотели знать, достаточно ли продуктов на складах и как избежать дефицита.
Из-за коронавируса спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта. Сперва ажиотаж прошелся по крупным онлайн-магазинам, к выходным 14–15 марта его ощутили и федеральные сети. Кое-где опустели полки с крупами, нет популярных и дешевых товаров, убедились журналисты «Ведомостей» в нескольких десятках точек в разных частях Москвы.
Продукты с полок исчезали и в Европе. В Италии в магазинах нет или мало нескоропортящихся продуктов, туалетной бумаги и дезинфицирующих средств. Подобная же ситуация в Испании, Австрии, Финляндии, Франции и др.
«С учетом происходящего в зарубежных странах мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке и делаем это совместно и с региональными властями, и с сетями», – заявил представитель Минпромторга.
Федеральное правительство, розничные сети, местные администрации контролируют ситуацию, уверяет председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Нет проблем ни с запасами, которые сформированы исходя из повышенного спроса, ни с оперативной доставкой товаров повышенного спроса в магазины, особенно туда, где складские помещения невелики и куда товары надо везти из распределительных центров. Складских запасов хватит на несколько недель работы, запасы продолжают формироваться, заверил Беляков.
Директор СНС Сергей Кузнецов заявил, что ему не поступало информации об отсутствии каких-либо продуктов.
Минпромторг подчеркивает, что продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Торговые сети заранее начали создавать товарный запас, говорит представитель министерства, даже если где-то обнаружится пустая полка, то не потому, что товара нет, а потому, что выкладка идет по определенной схеме: товар может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети.
«В части магазинов сейчас наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары», – подтвердил представитель X5 Retail Group, владеющей «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями». Поэтому сеть, говорит он, налаживает дополнительные поставки со складов во всех регионах: в магазин поступают большие партии, чаще пополняются полки. «Это требует дополнительных усилий сотрудников и может занять больше времени», – предупреждает он, но производители поставляют товар вовремя и на складах достаточный запас.
В «О’кей» также заметили рост спроса в Москве на продукты с долгим сроком хранения, в частности на консервы, крупы, макаронные изделия, воду, а также на дезинфицирующие средства. «В других регионах ситуация пока более спокойная», – уверяет представитель ритейлера. Аналогичная ситуация и у мелкооптовых центров Metro, подтверждает ее представитель.
«Мы видим определенный рост спроса на продукты питания длительного хранения, ни ажиотажа, ни нехватки товаров нет, – говорит представитель «Магнита». – Мы закупаем [товары] в больших количествах, в магазинах держим увеличенный запас базовых товаров. На складах сформированы запасы продуктов (бакалеи в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных. При необходимости готовы увеличить интенсивность поставок собственным и наемным транспортом».
3-10 раз
так увеличились заявки на поставку бакалейных товаров от некоторых розничных сетей, сообщил президент компании «Мистральтрейдинг» (поставщик круп «Мистраль») Беслан Агрба
Вырос спрос и в супермаркетах «Азбука вкуса», сказал представитель компании, он растет существенно быстрее обычного, сезонного, на бытовую химию, средства гигиены, бакалею, охлажденное мясо, чай и кофе, замороженные продукты. Рост спроса на доставку из интернет-магазина av.ru за последние две недели составил 5–10%, а за пятницу и субботу он увеличился на 60% по сравнению со среднеплановым, логистическая служба ритейлера перегружена. «Рост спроса связываем с реакцией населения на информационный фон с темами эпидемии коронавируса и карантинного режима, а также с ростом курсов валют», – говорит представитель сети.
У «Азбуки вкуса» и ее поставщиков есть запасы, которых с учетом сроков хранения хватит на 3–5 месяцев, успокаивает представитель сети: «Ограничения на отпуск количества товара в одни руки вводить пока не планируем».
Склады и вся цепочка Metro, по словам представителя компании, также готовы к удовлетворению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон.
Производители продукции, на которую резко вырос спрос, уже начали увеличивать отгрузки, рассказали их представители. Запросы от розницы резко выросли за последнюю неделю – на крупы, макароны и муку, в основном речь о поставках в Москву, говорит представитель «Макфы», пока компания справляется с возросшим спросом, в дальнейшем, возможно, придется увеличивать производство.
От московской сети пришла заявка на поставку в 10 раз больше обычной потребности, удивлен сотрудник крупного поставщика бакалеи.
Ажиотаж связан с двумя причинами, считает Беслан Агрба, президент «Мистраль-трейдинга» (крупы «Мистраль»). Во-первых, потребители понимают, что, возможно, придется находиться дома на карантине, и запасаются товарами. Во-вторых, курс доллара вырос и это неминуемо скажется на цене продовольствия.
Удовлетворить выросший в несколько раз спрос от некоторых сетей не получается, признал Агрба: «Компания пока поставляет продукты в том же режиме, что и раньше. Иначе они закончатся и каким-то магазинам не хватит». Но, продолжает он, компания закупает больше круп и увеличивает производство. Агрба рассчитывает, что через 2–3 недели ажиотаж спадет: потребители сделают запасы и, возможно, распространение вируса из-за принятых государствами мер пойдет на спад.
Подразделение специализированного питания (детское и лечебное) Danone также столкнулось с повышенным спросом в конце прошлой недели, рассказывает региональный вице-президент компании по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова. От некоторых дистрибуторов поступают заказы, равные их закупкам за несколько месяцев. Пока удается удовлетворить повышенный спрос.
АО «Прогресс» (производитель «Фрутоняни» и «Малышам») не получало от сетей просьбы нарастить поставки, но его мощности позволят удовлетворить и выросший спрос, говорит представитель компании.
К «Продо» и «Черкизово» ритейлеры пока не обращались, сообщили их представители.
В подготовке статьи участвовала Елизавета Базанова