Правительство просит ритейлеров оценить запасы

Вырос спрос и в супермаркетах «Азбука вкуса», сказал представитель компании, он растет существенно быстрее обычного, сезонного, на бытовую химию, средства гигиены, бакалею, охлажденное мясо, чай и кофе, замороженные продукты. Рост спроса на доставку из интернет-магазина av.ru за последние две недели составил 5–10%, а за пятницу и субботу он увеличился на 60% по сравнению со среднеплановым, логистическая служба ритейлера перегружена. «Рост спроса связываем с реакцией населения на информационный фон с темами эпидемии коронавируса и карантинного режима, а также с ростом курсов валют», – говорит представитель сети.