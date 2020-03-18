Власти хотят разрешить делать тесты на коронавирус частным клиникам
В ближайшее время в Москву начнутся поставки экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 из Новосибирска. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, близкий к мэрии Москвы: первую партию получит специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро». Она уже заявила, что в течение 30 дней начнет проводить тесты. Следом тесты начнут получать и другие коммерческие клиники, рассказал собеседник «Ведомостей». Представитель «Инвитро» отказался от комментариев.
Утром 17 марта в департаменте здравоохранения Москвы прошло совещание с участием директора департамента Алексея Хрипуна и частных медицинских учреждений, рассказали «Ведомостям» два представителя медицинских компаний и гендиректор АО «Семейный доктор» Юлия Графова. По ее словам, на совещании обсуждались общие вопросы борьбы с коронавирусом, приказы и распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина и Роспотребнадзора. Представитель департамента здравоохранения не ответил на запрос «Ведомостей».
17 марта на пленарном заседании Госдумы депутаты от «Справедливой России» и член фракции КПРФ Алексей Куринный попросили правительство отменить обязательную сертификацию зарубежных тестов на коронавирус в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью граждан, сообщил Куринный ТАСС: «Наши тест-системы опробованы на нескольких десятках пациентов, говорить об их эффективности или чувствительности еще рано».
Сейчас в России тест на коронавирус можно пройти только через медработников и при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях. В Москве это ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница № 1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится, если человек прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран (список – на сайте Роспотребнадзора), имел контакт с вернувшимися из-за границы или зараженными в предыдущие две недели. 16 марта об инвестициях в разработку новых экспресс-тестов на коронавирус объявил РФПИ – совместная разработка с японскими компаниями и учеными позволит определять, болен человек коронавирусом или нет, за 30 минут.
«Нет необходимости всем гражданам Российской Федерации обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию. Речь в основном идет о тех гражданах <...> которые были в странах, неблагоприятных с точки зрения новой коронавирусной инфекции, и которые контактные по отношению к тем лицам, которые эти страны посещали».
В России зарегистрированы три тест-системы для выявления коронавируса, еще одна может появиться на неделе 16–22 марта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова «Интерфаксу», по ее мнению, в стране производится достаточное количество тест-систем для выявления коронавируса, дефицита нет – как нет и необходимости всем гражданам России обращаться за тестированием. «Если человек переживает, то ему такую возможность дадут регионы страны, после того как выпустят соответствующие документы, определят порядок. И гражданин может обратиться в первичное звено, например больницу», – разъяснила она.
Производитель теста для «Инвитро» – Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России. Его же используют государственные медицинские учреждения. Тест на коронавирус по той же методике в ближайшее время может стать доступным для пациентов «Семейного доктора», обещала Графова.
COVID-19 относится к вирусам, наличие которых могут определять только определенные государственные лаборатории, говорит представитель одной из крупнейших сетей частных медицинских центров, а чтобы частные лаборатории могли проводить у себя исследования коронавируса, группа патогенности вируса должна быть третьей, а не второй (это холера, сибирская язва и т. п.), как в случае с китайской эпидемией. У «Инвитро» могли быть договоренности с властями об условиях использования теста на COVID-19, предположил собеседник «Ведомостей». Представитель «Инвитро» отказался от комментариев.
Кроме России и Китая тесты на коронавирус производятся и в других странах. Швейцарская Roche Diagnostics зарегистрировала тест на коронавирус в Управлении по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, рассказала директор по технологиям лабораторной службы «Хеликс» Ирина Скибо, информацию подтвердил представитель Roche в России.
Крупнейший производитель медицинских изделий в Америке Thermo Fisher заявил 13 марта о планах произвести 5 млн тестов на коронавирус к 3 апреля, сообщило издание STAT со ссылкой на представителя компании. По данным The Washington Post, основатель небольшой немецкой компании разработал тест на COVID-19 и поставил 1,4 млн этих медицинских изделий Всемирной организации здравоохранения.
Тесты на коронавирус продаются в свободном доступе на китайском AliExpress. Их цена варьируется от 500 до 3500 руб. в зависимости от производителя и других характеристик. Продажа этих медицинских изделий в России запрещена – они не сертифицированы. Представители Минздрава, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Голиковой не ответили на запросы «Ведомостей».