Производители косметики и одежды перепрофилируются из-за коронавируса

Еще один дефицитный товар – медицинские маски для лица. 18 марта компания Inditex, владеющая Zara и другими массовыми брендами одежды, объявила, что пожертвовала медицинским службам Испании 10 000 масок, и отправит еще 300 000 к концу недели. Также Inditex заявила, что изучает возможность преобразования части своих производственных мощностей в Испании для производства больничных халатов и предоставит местным властям свою сеть логистики и поставщиков, особенно в Китае, для «удовлетворения неотложных потребностей Испании как в медицинских, так и в текстильных материалах», таких как защитные маски, перчатки, защитные очки и шапочки.