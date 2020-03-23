Производители косметики и одежды перепрофилируются из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к дефициту и резкому подорожанию защитных средств: медицинских масок, антисептических гелей и спреев. Первым из глобальных люксовых компаний на ситуацию отреагировал холдинг LVMH, крупнейший производитель товаров роскоши в мире. 15 марта владелец LVMH Бернар Арно объявил, что на трех фабриках холдинга во Франции, где прежде делали духи и косметику Christian Dior, Guerlain и Givenchy, будут производить антисептические гели. Сейчас об аналогичных инициативах объявили более десятка компаний по всему миру, в том числе в России.
Антисептики вместо духов и водки
К выполнению обещания фабрики LVMH приступили немедленно: на следующий день после речи Арно мануфактуры начали производство нового товара. Переоборудовать производство не было необходимости: антисептик смешивается и разливается на той же линии, что и парфюмерия, первую партию геля для ускорения процесса разлили по бутылочкам для мицеллярной воды Kenzo; отгрузка началась уже 20 марта. Для французских учреждений здравоохранения антисептики будут бесплатными, LVMH обещает производить их столько, сколько потребуется. В течение первой недели LVMH планирует выпустить 12 т средства, а затем увеличить объемы производства.
Следом за LVMH о переводе части мощностей на производство антисептиков объявили косметические компании L’Oréal и Coty. Бренд La Roche-Posay, принадлежащий L’Oréal, будет поставлять дезинфицирующий гель для рук в больницы, дома престарелых и аптеки по всей Европе. Garnier, еще один бренд L’Oréal, обеспечит бесплатными антисептиками своих клиентов, занимающихся поставкой продуктов питания. В сообщении Coty уточняется, что гели будут бесплатно переданы медицинским службам и службам неотложной помощи в тех точках, где это будет необходимо местным властям.
К выпуску антисептических гелей в Европе также подключились производители алкоголя. Французская компания Pernod Ricard обязалась на безвозмездной основе поставить 70 000 л чистого спирта компании Laboratoire Cooper, которая поставляет антисептические гели для рук во все аптеки Франции. Подразделения Pernod Ricard в других странах, в том числе изготавливающее водку Absolut в Швеции, тоже помогают местным властям, самостоятельно выпуская антисептические гели или поставляя спирт, говорится в заявлении компании.
Маски от Zara
Еще один дефицитный товар – медицинские маски для лица. 18 марта компания Inditex, владеющая Zara и другими массовыми брендами одежды, объявила, что пожертвовала медицинским службам Испании 10 000 масок, и отправит еще 300 000 к концу недели. Также Inditex заявила, что изучает возможность преобразования части своих производственных мощностей в Испании для производства больничных халатов и предоставит местным властям свою сеть логистики и поставщиков, особенно в Китае, для «удовлетворения неотложных потребностей Испании как в медицинских, так и в текстильных материалах», таких как защитные маски, перчатки, защитные очки и шапочки.
LVMH пока не объявлял о планах производить маски (холдинг владеет брендами одежды Louis Vuitton, Dior, Givenchy и т.д.), но сегодня выступил с заявлением, что закупит у китайских производителей 10 млн масок (7 млн хирургических и 3 млн защитных) и доставит их в медицинские учреждения Франции. Первые 10 млн масок прибудут во Францию в течение ближайших дней, уточняют в релизе. В течение минимум четырех недель заказ будет повторен на аналогичное количество товара.
Британский совет моды призвал дизайнеров и компании по производству одежды начать производство масок и медицинской одежды. Инициативу поддержал американский дизайнер Кристиан Сириано: он пообещал в ближайшие несколько дней изготовить 1000 масок для нью-йоркских больниц, а после заняться производством больничных халатов.
Реакция российского бизнеса
Российская компания Bosco di Ciliegi также начала шить медицинские маски. «Мы начинаем на нашей мануфактуре в Калуге производить миллионы этих масок для общего блага», – говорит председатель совета директоров компании Михаил Куснирович в видеоролике, размещенном в Instagram.
Производство налажено под руководством Минпромторга, о соглашении удалось договориться в кратчайшие сроки. «На данном этапе было принято решение поставить в приоритет производство для нужд Минпромторга», – рассказали в пресс-службе компании. Распространять маски будут через единый интегратор министерства.
Также о решении перепрофилировать часть производства после вспышки эпидемии объявили косметические компании Mixit и Faberlic. Mixit объявила, что из-за ситуации с коронавирусом переориентирует производственные мощности под выпуск антисептических средств. В своем Instagram-аккаунте компания пообещала покупателям сохранить «демократичную стоимость» антисептического геля для рук в 245 руб., несмотря на высокий спрос на эту категорию товаров. Антисептический спрей для рук объемом 20 мл стоит 395 руб.
О готовности переориентировать часть производства на выпуск товаров для борьбы с распространением коронавируса также заявил президент парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. 18 марта он направил письмо об этом мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь с ускоренной сертификацией товара, уточнили в компании. Основная часть общего объема произведенной продукции будет передана на безвозмездной основе штабу по борьбе с коронавирусом. Остальное планируют продавать через сеть распространителей Faberlic. В мэрии и в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на запрос «Ведомостей» не успели ответить на запрос на момент публикации.