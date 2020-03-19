Как бизнес помогает бороться с коронавирусом
Из-за распространения коронавируса многие компании приостанавливают работу заводов в Европе и США. Тем временем в этих странах из-за роста числа заболевших наблюдается нехватка антисептических гелей и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Чтобы помочь решить эту проблему, компании из других отраслей занялись переоборудованием своих производств.
Аппараты ИВЛ от автопроизводителей
Автомобильные гиганты из Детройта – Ford, General Motors и Fiat Chrysler – под давлением профсоюзов 18 марта согласились закрыть все свои заводы в США, Канаде и Мексике как минимум до 30 марта. Ранее на такой же шаг пошли автокомпании в Европе, а Honda и Toyota тоже собираются в ближайшее время приостановить производство в Северной Америке.
При этом Ford и General Motors спустя всего несколько часов объявили, что ведут переговоры с Белым домом о том, чтобы выпускать на своих заводах аппараты ИВЛ. Ранее об этом в интервью Fox News говорил экономический советник президента США Ларри Кудлоу, но он не уточнял, о каких именно компаниях идет речь. Также он предположил, что сотрудники автокомпаний могли бы работать «на добровольной основе, выполняя гражданский и патриотический долг».
После этого один из пользователей Twitter попросил гендиректора Tesla Илона Маска тоже начать выпуск аппаратов ИВЛ. «Мы будем выпускать вентиляторы, если возникнет дефицит», – ответил Маск.
Правительство Великобритании обратилось к автопроизводителям, включая Jaguar Land Rover и Toyota, с аналогичной просьбой. Как отметил 16 марта премьер-министр Борис Джонсон, сейчас у британских больниц есть только 5000 аппаратов ИВЛ, но «в течение двух недель» понадобится еще 30 000.
Кто крупнейший производитель масок в мире?
В феврале, когда случаи заражения коронавирусом регистрировались в основном в Китае, в стране возник дефицит защитных масок. Поэтому выпускать их стали даже такие компании, как Foxconn, которая собирает продукцию Apple. Также производством масок занялся китайский автопроизводитель BYD, в число акционеров которого входит Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Как утверждает BYD, она теперь является крупнейшим в мире производителем масок, выпуская 5 млн в день. Кроме того, компания ежедневно производит около 300 000 бутылок антисептических гелей для рук.
«Люксовые» и «алкогольные» антисептические гели
Группа LVMH в середине марта начала производство антисептических гелей на трех фабриках во Франции. Ранее там делали духи и косметику Christian Dior, Guerlain и Givenchy. Компания будет бесплатно поставлять гели органам здравоохранения, в том числе в 39 парижских больниц. Решение об этом принял президент группы LVMH Бернар Арно.
В течение первой недели LVMH планирует выпустить 12 т антисептического геля, а затем увеличить объемы производства. Компания заявила, что будет заниматься этим «столько времени, сколько потребуется».
Выпускать антисептические гели в Европе также начали производители алкоголя. Среди них шотландские Leith Gin и Verdant Spirits, а также BrewDog, которая варит крафтовое пиво. «Мы намерены сделать все, что в наших силах, чтобы помочь как можно большему числу людей оставаться в безопасности. Пришло время для чистоты», – заявила в Twitter BrewDog, представляя свой гель Punk Sanitiser.
Французский производитель алкоголя Pernauld Ricard пообещал пожертвовать 70 000 л чистого спирта своему партнеру Laboratoire Cooper, который поставляет антисептические гели для рук во все аптеки Франции. Подразделения Pernauld Ricard в других странах, в том числе изготавливающее водку Absolut в Швеции, тоже помогают местным властям, самостоятельно выпуская антисептические гели или поставляя спирт, говорится в заявлении компании.