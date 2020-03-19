Как бизнес помогает бороться с коронавирусом

При этом Ford и General Motors спустя всего несколько часов объявили, что ведут переговоры с Белым домом о том, чтобы выпускать на своих заводах аппараты ИВЛ. Ранее об этом в интервью Fox News говорил экономический советник президента США Ларри Кудлоу, но он не уточнял, о каких именно компаниях идет речь. Также он предположил, что сотрудники автокомпаний могли бы работать «на добровольной основе, выполняя гражданский и патриотический долг».