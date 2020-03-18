Мы были не готовы к коронавирусу, но еще не поздно действовать
Прошлой осенью 16 представителей бизнеса, правительств и международных организаций собрались в Нью-Йорке, чтобы смоделировать ответ на гипотетическую пандемию. Мы изучали проблемы, которые могут возникнуть при таком сценарии. Причем он был довольно вероятным, ведь в мире случается около 200 эпидемий в год. Но мы и представить не могли, что всего через несколько месяцев этот сценарий станет реальностью. Вывод тогда был удручающим: мировое сообщество совершенно не готово к такой ситуации.
Спустя несколько месяцев в Китае были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом COVID-19. К концу января было инфицировано уже более 500 человек, а очаг эпидемии Ухань был помещен на карантин. Теперь коронавирус распространился по всему миру. По прогнозам ОЭСР, рост мировой экономики может замедлиться до 1,5% в 2020 г. и в мире начнется техническая рецессия.