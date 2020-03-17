Выбор между людьми и экономикой
В эти дни перед нами разворачивается эпическая картина нарастающей пандемии, уже охватившей больше 100 стран мира и поразившей больше 150 000 человек. Закрываются школы и библиотеки, церкви и музеи. Врачи и вирусологи ведут тяжелую борьбу с агрессией COVID-19, политики решают свои политические задачи, а бизнес – свои экономические проблемы. Сценарии развития ситуации варьируются от апокалиптических до пренебрежительно-расслабляющих. Весь этот огромный мировой калейдоскоп на самом деле решает одну большую задачу, которую можно сформулировать просто: как минимизировать последствия от бедствия. И эта задача в общем-то чисто экономическая – правда, осложненная всевозможными ограничениями.
Представим себе самый простой вариант. Возьмем некий приблизительный сценарий, согласно которому в течение месяца переболеет около 60% населения, скончается около 1% заболевших, причем 70% летальных случаев придется на людей старше 60 лет. Как бы цинично это ни звучало, но для мировой экономики это не страшно. Потери рабочей силы от заболевания составят 1/12 (месяц), сокращение рабочей силы – меньше 0,5%. Экономика быстро восстановится, и все вернется на круги своя. Общие потери экономики составят максимум 1% ВВП за год, а может, и меньше. Для сравнения: в 2015 г. российская экономика потеряла 2,5% ВВП. Подчеркну, что цифры эти весьма приблизительны и наверняка не соответствуют параметрам нынешней пандемии.