Выбор между людьми и экономикой

Представим себе самый простой вариант. Возьмем некий приблизительный сценарий, согласно которому в течение месяца переболеет около 60% населения, скончается около 1% заболевших, причем 70% летальных случаев придется на людей старше 60 лет. Как бы цинично это ни звучало, но для мировой экономики это не страшно. Потери рабочей силы от заболевания составят 1/12 (месяц), сокращение рабочей силы – меньше 0,5%. Экономика быстро восстановится, и все вернется на круги своя. Общие потери экономики составят максимум 1% ВВП за год, а может, и меньше. Для сравнения: в 2015 г. российская экономика потеряла 2,5% ВВП. Подчеркну, что цифры эти весьма приблизительны и наверняка не соответствуют параметрам нынешней пандемии.