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ФАС предложила увеличить скидки грузоперевозчикам по железной дороге

Скидка может составить до 99%, но не ниже уровня экономически обоснованных расходов
Ася Сафиуллина Полина Трифонова
Евгений Разумный / Ведомости

РЖД может получить право давать скидки на грузоперевозки в размере до 99%. Проект соответствующего приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

ФАС предлагает внести изменения в методику расчета тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом и разрешить РЖД устанавливать скидки до 99% для всех видов грузов и «поясов дальности». При этом скидка не может быть ниже уровня экономически обоснованных расходов. 

РЖД вправе предоставлять скидки на грузоперевозки в рамках ценовых пределов, установленных ФАС. Сейчас для грузов первого класса (низкодоходные грузы) при дальности перевозок до 3000 км максимальная скидка – 25%, для грузов второго и третьего тарифного класса – 50%, в остальных случаях – 12,8%.

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Изменение пределов объясняется падением цен на уголь на мировом рынке. Действующая максимальная скидка делает невыгодной перевозку по железной дороге, считает ФАС. Ведомство полагает, что рост скидки позволит увеличить объемы грузоперевозок и обеспечит конкурентоспособность железнодорожного транспорта.

В 2019 г. по сети РЖД погружено 1278,1 млн т грузов, примерно 29% приходится на уголь. 

Инициатива ФАС наиболее актуальна для РЖД во взаимодействии с угольщиками при отправке угля на экспорт в направлении портов Балтики и юга России, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это адекватная реакция на происходящее на рынке масштабное снижение цен и сокращение спроса в Европе. «Сейчас максимальные скидки им предоставляют, но этого недостаточно, чтобы экспортные перевозки были экономически обоснованными. Угольщики фактически теряют деньги при экспорте в Европу даже с учетом ослабления рубля. Большая скидка могла бы обеспечить хотя бы минимальный уровень рентабельности», – говорит он. РЖД будет меньше зарабатывать, добавил эксперт, но это позволит монополии не потерять грузовую базу.

В марте РЖД предоставила максимальные скидки (12,8%) на перевозку экспортного энергетического угля в направлении российских портов Северо-Запада, портов Азово-Черноморского бассейна и в Китай через Казахстан. Скидка действует до конца 2020 г., но может быть продлена и на 2021 г.

«Новую» скидку РЖД сможет применять и в отношении других грузов, например нефтепродуктов, говорит Бурмистров: «У монополии бы повысился уровень гибкости и появилась возможность конкурировать за грузовую базу с трубопроводным транспортом». 

Теперь РЖД сможет удерживать грузоотправителей на собственных мощностях, не давая им уходить на речные (это особенно актуально для нефтяных компаний в период летней навигации) и автомобильные перевозки, за счет огромных скидок, говорит собеседник «Ведомостей» в крупной логистической компании: «Возможно, в текущей меняющейся рыночной конъюнктуре, когда количество грузов снижается, это и сможет поддержать грузоотправителей, но пока механизм не начал работать и делать выводы о его эффективности преждевременно».

Но монополия вряд ли будет предоставлять «феноменальные скидки» в 99%, считает заместитель гендиректора ИПЕМа Владимир Савчук. В проекте приказа оговаривается, что она должна удешевлять перевозку не ниже уровня переменных издержек. «Нюанс в том, что действующие скидки как раз находятся рядом с этими уровнями. Есть методика расчета переменных издержек. Из нее не может появиться скидка на уголь в 50 или 80%. Существующая скидка в 12,8% вряд ли увеличится в разы», – говорит он. 

«Ведомости» направили запросы представителям РЖД, СУЭК, НЛМК, «Северстали», «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти».

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