ФАС предложила увеличить скидки грузоперевозчикам по железной дороге

Инициатива ФАС наиболее актуальна для РЖД во взаимодействии с угольщиками при отправке угля на экспорт в направлении портов Балтики и юга России, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это адекватная реакция на происходящее на рынке масштабное снижение цен и сокращение спроса в Европе. «Сейчас максимальные скидки им предоставляют, но этого недостаточно, чтобы экспортные перевозки были экономически обоснованными. Угольщики фактически теряют деньги при экспорте в Европу даже с учетом ослабления рубля. Большая скидка могла бы обеспечить хотя бы минимальный уровень рентабельности», – говорит он. РЖД будет меньше зарабатывать, добавил эксперт, но это позволит монополии не потерять грузовую базу.