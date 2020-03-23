Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Также МАА просит на текущий год освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование федеральным имуществом аэродромов, а операторов аэропортов с госучастием освободить от требований по уплате дивидендов за этот и прошлый год. Для аэропортов, заключивших концессионные соглашения, ассоциация просит льготу по налогу на прибыль в размере инвестиций по этим соглашениям в 2020 г., это же касается и аэропортов, заключивших соглашения по схеме государственно-частного партнерства.