Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств
Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса. Письмо за подписью президента ассоциации Евгения Чудновского опубликовано в официальном Telegram-канале MAA.
Из-за прекращения выполнения авиакомпаниями платежных обязательств перед аэропортами, топливо-заправочными комплексами и хэндлинговыми компаниями, может возникнуть коллапс в транспортной отрасли, говорится в письме. Более того, неплатежеспособность перевозчиков станет ключевым сдерживающим фактором восстановления авиаперевозок после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса, предупреждает МАА. В письме Мишустину ассоциация также жалуется на снижение пассажиропотока и резкое падение доходов, из-за которых возникает риск массового сокращения персонала и дефолта по кредитам.
В качестве решения ассоциация аэропортов предлагает правительству гарантировать выполнение платежных обязательств 10 крупнейшими российскими авиакомпаниями с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. Альтернативным вариантом поддержки в письме называется полное или частичное субсидирование из бюджета затрат авиакомпаний на услуги аэропортов.
Также МАА просит на текущий год освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование федеральным имуществом аэродромов, а операторов аэропортов с госучастием освободить от требований по уплате дивидендов за этот и прошлый год. Для аэропортов, заключивших концессионные соглашения, ассоциация просит льготу по налогу на прибыль в размере инвестиций по этим соглашениям в 2020 г., это же касается и аэропортов, заключивших соглашения по схеме государственно-частного партнерства.
Кроме того, аэропорты просят компенсировать им затраты на сохранение персонала и убытки от снизившегося пассажиропотока. Для расчета размера компенсации по второму пункту предлагается умножить удельные затраты на одного пассажира в 2019 г. на разницу пассажиропотока в этом году и годом ранее.
Аэропортам, которые недавно реализовали инвестиционные программы, МАА просит снизить или субсидировать процентную ставку по выданным кредитам, а также обеспечить ускоренный возврат НДС. При этом аэропортам, которые реализуют инвестиционные программы в настоящее время, ассоциация предлагает в том числе снизить стоимость заемных средств и предоставить капитальные гранты.
На фоне распространения коронавируса возникают риски банкротств и авиакомпаний. Об этом 17 марта заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько. По его словам, причиной этого стали падающие доходы авиакомпаний из-за закрытия международных маршрутов одновременно с растущими расходами из-за ослабления курса рубля.