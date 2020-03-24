Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Из-за коронавирусной инфекции снижается поток посетителей и падает выручка у арендаторов, это может привести к дефолту по кредитам у владельцев объектов, сказано в письме. По словам президента РСТЦ Булата Шакирова, продажи у ритейлеров уже снизились на 30-80% в зависимости от специализации, многие перестали выплачивать аренду, а некоторые вынуждены сократить не менее 20% персонала.
В письме союза сказано, что совокупный долг торговых центров перед банками — 1 трлн руб, а под сокращения могут попасть около 1 млн человек. Чтобы этого не допустить, РСТЦ просит правительство субсидировать процентные ставки по действующим кредитам не менее, чем на 4%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца (с возможностью продления до января следующего года) и др. Запросы в аппарат Мишустина и Минпромторг остались без ответов.
Членами РСТЦ, как сказано на сайте организации, являются такие крупные компании как IKEA, «Энка ТЦ», Malltech, PPF Real Estate, Accent Capital и т. д.
PPF Real Estate поддерживает предлагаемые меры, говорит директор департамента корпоративных коммуникаций компании Виталий Краснюк. В портфеле компании — «Невский центр» в Санкт-Петербурге и ТЦ «Ярмарка» в Астрахани. По словам Краснюка, торговые центры социально значимы — позволяют в одном месте купить все необходимое, включая продукты и лекарства. Каждый ТЦ — крупный работодатель, он дает работу тысячам людей, напомнил Краснюк. Важно, продолжает он, чтобы правительство приняло меры, который позволят гражданам и бизнесу пережить непростой период с минимальными потерями.
Такие же ожидания и у Accent Capital, говорит директор департамента торговой недвижимости этой компании Олеся Никитенко. По ее словам, компания получила уже более 40 обращений о поддержке от арендаторов, среди них не только фитнес, детские клубы и рестораны, но и магазины одежды и обуви. У торговых центров нет иного источника дохода, кроме как арендные платежи, напомнила она: отказ ритейлеров от договоров аренды ставит на грань дефолта всю отрасль торговой недвижимости. Accent Capital владеет ТЦ «Сокольники».
Представитель Ingka Centres (IKEA) также сообщил, что в курсе письма РСТЦ о мерах поддержки компаний, работающих в индустрии торговой недвижимости, и разделяет изложенную в нем позицию.
В торговом центре «Афимолл Сити» — 450 магазинов и кафе, в ТЦ работает свыше 4000 сотрудников, его посещают 3 млн человек каждый месяц, приводит данные первый заместитель гендиректора AFI Development Евгений Поташников.
Борьба с коронавирусом, например, перевод части офисных сотрудников на удаленную работу значительно снизила посещаемость московских торговых центров, указывает Поташников. А это может привести к сокращениям людей, работающих в ТЦ, опасается он. Пока, продолжает он, отрасль вынуждена справляться самостоятельно, за счет своих ресурсов, но они ограничены. Поддержка правительства позволит сохранить необходимую для жителей торговую инфраструктуру, резюмирует он.