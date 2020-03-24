Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

В письме союза сказано, что совокупный долг торговых центров перед банками — 1 трлн руб, а под сокращения могут попасть около 1 млн человек. Чтобы этого не допустить, РСТЦ просит правительство субсидировать процентные ставки по действующим кредитам не менее, чем на 4%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца (с возможностью продления до января следующего года) и др. Запросы в аппарат Мишустина и Минпромторг остались без ответов.