Производители масла просят запретить экспорт подсолнечника

Из-за снижения цен на нефть, девальвации рубля в России стал дорожать подсолнечник – в среднем на 20% и более за последние несколько недель, пишет Мальцев. При этом резко снизилось и предложение: некоторые аграрии в ожидании еще большей цены приостановили продажи подсолнечника, есть даже случаи отказа от поставки уже оплаченного товара. Также снизились и экспортные цены на масло. В итоге производители масла работают с отрицательной рентабельностью как при поставках сырого масла на экспорт, так и при поставках бутилированного масла в российскую розницу, пишет он.