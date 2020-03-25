Производители масла просят запретить экспорт подсолнечника
Масложировой союз России, в который входят крупнейшие производители подсолнечного масла, предложил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву запретить с 1 апреля на шесть месяцев экспорт семян подсолнечника. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его отправку и подлинность подтвердил исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Пресс-служба Минсельхоза на вопросы не ответила.
Из-за снижения цен на нефть, девальвации рубля в России стал дорожать подсолнечник – в среднем на 20% и более за последние несколько недель, пишет Мальцев. При этом резко снизилось и предложение: некоторые аграрии в ожидании еще большей цены приостановили продажи подсолнечника, есть даже случаи отказа от поставки уже оплаченного товара. Также снизились и экспортные цены на масло. В итоге производители масла работают с отрицательной рентабельностью как при поставках сырого масла на экспорт, так и при поставках бутилированного масла в российскую розницу, пишет он.
Гендиректор «Русагро» (крупный переработчик подсолнечника) Максим Басов тоже говорит о росте цен и о том, что аграрии придерживают продажи.
А вот сами аграрии с этим не согласны. «Мы ничего не придерживаем и планомерно продаем в течение всего зимне-весеннего периода, соблюдая все договоренности с покупателями», – говорит представитель агрохолдинга «Авангард-агро». Цена у компании выросла только на 10%, говорит собеседник «Ведомостей».
Цены действительно резко пошли вверх не только на подсолнечник (+625 руб. до 19 575 руб. за тонну с 11 по 18 марта), но и на подсолнечное масло (плюс почти 2000 руб. до 46 675 руб. за тот же период), говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. А экспортные цены на масло в последнее время снижались: с 8 января по 18 марта более чем на 20% до $625, согласно статистике аналитического центра.
О возможном запрете экспорта слышали и несколько экспортеров подсолнечника. По их данным, он будет неофициальным – Россельхознадзор приостановит выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для отправки продукции не экспорт. Сам Россельхознадзор это не подтверждает: служба работает в штатном режиме, говорит советник руководителя службы Юлия Мелано. В выдаче сертификатов может быть отказано лишь в случаях, когда партии не соответствуют требованиям страны-импортера, говорит она.
В частности, об этом известно гендиректору российского подразделения Agrozan Commodities DMCC Сабине Содиковой. Принимаемые меры абсурдны, считает она: в 2019 г. в России произведены рекордные 15 млн т подсолнечника, переходящие остатки – еще 6 млн т, а экспорт с начала сезона (длится с сентября 2019 г. по август 2020 г.) составил 800 000 т с учетом заключенных контрактов по апрель включительно. Российские переработчики не смогут использовать столько сырья. «Непонятно, почему экспортеров и фермеров делают заложниками сверхприбылей переработчиков», – возмущена она.
По словам Сизова, вводить запреты нецелесообразно – это навредит бизнесу экспортеров и производителей подсолнечника. Подсолнечник, как и подсолнечное масло, – товар, традиционно ориентированный на экспортные рынки, уверяет Сизов. По прогнозам Мальцева, экспорт подсолнечника за весь сезон-2019/20 может достичь 1,5 млн т, говорится в его письме.
Последние 10 лет подсолнечник был одной из наиболее эффективных сельхозкультур, выручка с 1 га была существенно выше, чем у других культур, говорит представитель «Авангард-агро». В случае запрета на экспорт агрохолдинг незамедлительно уменьшит его долю в севообороте, пообещал он.